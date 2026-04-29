La Policía Nacional desarticula un punto de venta de droga en Palencia y detiene a tres personas de una misma familia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palencia a tres personas, integrantes de una misma unidad familiar, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, tras desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en una vivienda próxima al centro comercial Arambol. La operación, desarrollada la pasada semana, culminó con la detención de un matrimonio y de su hijo menor de edad, tras la práctica de una entrada y registro autorizada judicialmente en el domicilio investigado. La investigación se inició en noviembre del pasado año a partir de diversas informaciones que apuntaban a la posible existencia de una actividad de venta de droga en una vivienda. Las gestiones realizadas por los agentes permitieron confirmar estos hechos y constatar la afluencia frecuente de personas al inmueble, compatible con una actividad de menudeo de sustancias estupefacientes.

Asimismo, se detectaron encuentros puntuales en zonas comunes vinculados a la presunta actividad ilícita. Durante el desarrollo de la investigación, se obtuvieron indicios adicionales que reforzaban la existencia de dicha actividad. En el registro practicado en la vivienda, los agentes intervinieron 7,3 gramos de hachís, 1,2 gramos de cocaína, cerca de 1.000 euros en efectivo, así como otros efectos. La autoridad judicial competente ha tomado declaración a los investigados y ha acordado el levantamiento del secreto de las actuaciones. Con esta intervención se da por desmantelado un punto de venta de droga en la capital palentina.