Sancionados en Palencia por transportar 28 cabezas de animales en el maletero de un vehículo

La Guardia Civil de Palencia ha denunciado a dos personas por transportar en el vehículo en el que viajaban un total de 28 cráneos de animales. Durante la realización de un dispositivo operativo en las inmediaciones de Frómista, se procedió al control de un turismo en el que viajaban dos personas, y al tener sospechas de algún ilícito, se realizó una inspección del mismo. Al abrir el maletero, los guardias encontraron 27 cráneos de corzo macho y uno de cabra montesa hembra, sin la preceptiva documentación que ampara el transporte de las piezas de caza. Por ello se procedió a la propuesta de sanción por parte de los agentes, quedando las piezas en poder de los ocupantes del vehículo y a disposición del instructor del procedimiento.