El SEPE celebra cuatro décadas de Escuelas Taller con una exposición conmemorativa en el Monasterio de Santa María la Real

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha inaugurado hoy en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), con la colaboración de la Fundación Santa María la Real, la exposición conmemorativa del 40 aniversario de las Escuelas Taller, una muestra que repasa las cuatro décadas de vida de una de las políticas públicas más innovadoras en materia de formación y empleo juvenil en España. La elección de este enclave tiene un alto valor simbólico, ya que en el Monasterio de Aguilar de Campoo, junto con el Monasterio de San Benito de Valladolid, fueron escenarios de las primeras Escuelas Taller, dando origen a un modelo pionero de formación en alternancia que ha marcado la historia de las políticas activas de empleo en nuestro país. El acto de inauguración ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago Calleja, el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), Jesús Blanco Martínez, el presidente de la Fundación Santa María la Real, Ignacio Fernández Sobrino, y José María Pérez “Peridis”, fundador de la Fundación, e impulsor de las Escuelas Taller y figura clave en el nacimiento y consolidación de este programa.

Durante el acto, las autoridades han destacado la contribución de las Escuelas Taller, actual programa experiencial TándEM, a la mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes, a través de la combinación de formación y empleo, así como su impacto en la recuperación del patrimonio, el desarrollo local y la cohesión social, especialmente en el medio rural. La exposición, impulsada por el SEPE, propone un recorrido temático y cronológico por la historia, evolución y resultados de las Escuelas Taller desde su creación en los años ochenta hasta su actual configuración como programa experiencial TándEM. Veintidós paneles divulgativos que con material gráfico y testimonios ponen en valor un modelo que ha sabido adaptarse a los cambios del mercado de trabajo y a las nuevas necesidades formativas de las personas jóvenes. Un trabajo compartido del SEPE junto con entidades colaboradoras como Patrimonio Nacional, el Ministerio de Cultura, la AECID, el Ministerio de Defensa o el Real Jardín Botánico, que ha transformado vidas bajo el lema “aprender trabajando, trabajar aprendiendo”. El director general del SEPE ha subrayado que “el programa Tándem representa hoy una herramienta estratégica para reforzar la inserción laboral juvenil, alineando la formación en alternancia con las demandas actuales del mercado de trabajo y con proyectos de interés general”. Especial relevancia ha tenido la intervención de José María Peridis, quien ha recordado los orígenes de las Escuelas Taller en Aguilar de Campoo y el espíritu innovador de un modelo “concebido para ofrecer oportunidades reales de formación y empleo a jóvenes, al tiempo que se recuperaba patrimonio y se revitalizaban territorios”.