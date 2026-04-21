Denunciados por conducción negligente en el aparcamiento del parque comercial Arambol

La Policía Local ha denunciado a dos conductores de 20 y 21 años de edad por conducir de manera negligente en el aparcamiento del parque comercial Arambol de la ciudad.

Los jóvenes fueron sorprendidos por una patrulla que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana en la zona. Los agentes observaron como dos vehículos realizaban derrapes de manera deliberada, por lo que se les dio el alto, identificó y denunció administrativamente.

Cabe señalar que uno de los conductores, a pesar de su corta edad, acumula múltiples sanciones por incumplimientos del Reglamento General de Circulación y del de Vehículos.

La intervención se enmarca en las labores de prevención de seguridad ciudadana y vial que se realizan en puntos de la ciudad que registran mayor demanda de presencia policial.