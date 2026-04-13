Localizado con vida el vecino desaparecido de Becerril

La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento en torno a las 15:30 horas del domingo 13 de abril, de la desaparición de un vecino de 58 años en Becerril de Campos. Desde ese momento, la Guardia Civil lideró, coordinó y dirigió el dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana En torno a las 16:30 horas, esta persona fue localizada por una patrulla de la Guardia Civil en buen estado de salud en el cruce de la carretera PP-9405 (Becerril de Campos - Mazariegos) con la PP-9404, siendo trasladado seguidamente al geriátrico donde reside.