El PSOE exige la convocatoria del pleno de investidura del presidente de la Junta para que arranque la legislatura

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes de Castilla y León un escrito dirigido a la Mesa con el fin de exigir la convocatoria inmediata del debate de investidura como presidente de Alfonso Fernández Mañueco. El escrito de los socialistas se ampara en el artículo 52.1 del reglamento, que obliga al presidente de la Cámara a convocar un pleno cuando lo solicita al menos una quinta parte de los procuradores y en el artículo 135.1, que regula el proceso de investidura.

Los procuradores socialistas por Palencia, Miguel Ángel Blanco, Pilar García y Cristian Delgado, han denunciado la parálisis que atraviesa Castilla y León tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de Marzo y han acusado al Partido Popular de mantener bloqueada la actividad política en la Comunidad.

Desde el PSOE se ha denunciado que cuatro meses después de la disolución de las Cortes y tras más de dos meses de las elecciones autonómicas, no se conoce absolutamente nada sobre la formación del nuevo Gobierno regional. “La situación política está provocando una pérdida de tiempo y de oportunidades para Castilla y León, priorizándose el reparto de sillones y de poder frente a la gestión de los problemas reales de la ciudadanía”, han señalado.

Blanco, García y Delgado han recordado varias de las reivindicaciones pendientes en la provincia de Palencia. Entre ellas, el estado de carreteras como la CL-615 y la CL-626, sobre las que han reclamado inversiones urgentes, especialmente por tratarse de vías que vertebran la Montaña Palentina, o la variante de Guardo, de la cual no se conocen avances sobre esta infraestructura tan necesaria tanto para la localidad como para la comarca.

Los parlamentarios autonómicos se mostraron especialmente críticos con la construcción del nuevo hospital que sigue siendo una mera estructura de hormigón y de cuya paralización no se conocen los detalles, si bien, aseguraron, pasarán meses hasta que pueda retomarse la obra.

En relación con la futura unidad de radioterapia, recordaron que el compromiso de finalizar las obras en Mayo no se ha cumplido y los 700 enfermos palentinos tendrán que seguir desplazándose a otras provincias.