Las Muestras Alimentarias llegarán a seis municipios de la provincia

Las Muestras Alimentarias Locales de la Diputación de Palencia llegan este año a su vigésima tercera edición con la satisfacción de conseguir, en cada una de ellas, un doble objetivo: promocionar la marca de calidad ‘Alimentos de Palencia’ y dinamizar económica y turísticamente los pueblos de nuestra provincia por los que pasan. La realización de cada una de las Muestras Alimentarias Locales se coordina conjuntamente con el ayuntamiento correspondiente.

Las muestras han sido presentadas por la vicepresidenta de la Diputación, Mª José de la Fuente y el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, que ha estado acompañado por los alcaldes y concejales, Jesús Tapia, alcalde de Grijota, Anastasio Morate, alcalde de Mazariegos, la concejala de Villamuriel de Cerrato, Verónica Serna, la concejala de Baltanás, María del Mar Infante y Mª José García, concejala de Guardo.

Los objetivos principales son promocionar comercialmente los productos agroalimentarios palentinos, dando una imagen de calidad a través de la marca ‘Alimentos de Palencia’, reforzar la presencia y el conocimiento de los productos agroalimentarios palentinos en el medio rural, ser un atractivo turístico para los pueblos organizadores, dar a conocer más localidades de la provincia, la coincidencia de la celebración de la muestra alimentaria con la celebración de un evento destacado en el municipio para así conseguir mayor éxito y afluencia de público.

Se trata de un programa pensado para apoyar a los productores de la marca de calidad Alimentos de Palencia, que les permite promocionar comercialmente sus productos agroalimentarios, otorgarles la calidad a través de la marca Alimentos de Palencia y apoyarles en sus ventas, ya que las muestras sirven de punto de encuentro entre consumidores, comerciantes y productores y constituyen un atractivo turístico para los pueblos.

Este año vuelven a ser seis las localidades las que alberguen las Muestras Alimentarias. En este caso, la primera de ellas es la de Villamuriel, que cuenta con el siguiente programa:

MUESTRA ALIMENTARIA LOCAL 2026. VILLAMURIEL DE CERRATO.

La jornada de promoción de la marca “Alimentos de Palencia” se desarrollará el próximo sábado día 26 de abril en la Calle Mayor, con motivo de la celebración del Día de Castilla y León y las Jornadas del Vino, con la siguiente programación:

11:00h. Inauguración oficial de la Muestra Alimentaria en la Calle Mayor.

12:30-14:30h. “Showcooking” de Alimentos de Palencia, acompañado del concierto musical del Grupo ClasicoRocks.

14:30h. Cierre de la muestra y sorteo de 3 cestas de Alimentos de Palencia. Los clientes podrán adquirir *tickets* para el sorteo por compras superiores a 5 € en los puestos de los productores.

Productores Participantes: Bodega Carreprado; Bodega Remigio de Salas; Carmelitas Descalzas; Quesos Artesanales La Antigua, Mieles Brezos del Norte & Miel Oso Pardo; Corito Vermú y JJ Foodie.

Actividades Complementarias. El programa incluye variedad de actividades culturales y de ocio:

10:30h. Visita guiada a la Iglesia de Santa María La Mayor, Canal de Castilla y el puente de piedra. (Inscripciones en Casa de Cultura o en el 699282032).

11:00h. Inicio de varias actividades en paralelo:

- Juego de la rana y otros juegos tradicionales a cargo del Club de deportes autóctonos.

- Exposición de Gigantes y Cabezudos de Villamuriel.

- Exposición de trajes tradicionales del grupo de Danzas Aldaba.

- Talleres infantiles con juegos tradicionales.

12:00h. Danzas tradicionales a cargo del Grupo de danzas Aldaba y dulzaineros del Cabás.

13:00h. Degustación popular de vinos de productos locales.

15:00h. Comida de hermandad en la Plaza de la Iglesia con un gran “cocido tradicional”. El precio es de 15 € (incluye cocido, bebida y pan).

17:30h. Visita a bodegas de la localidad, finalizando con una cata de vinos DO Cigales. Solo para mayores de edad, con un precio de 5 €.

** Inscripciones y recogida de tickets para la comida de hermandad y la visita a Bodegas deben realizarse en el Centro Joven hasta el 22 de abril.