(Última hora) Un tren arrolla a una persona en la capital palentina

Según informa el 112 CYL, el tráfico ferroviario a su paso por la capital se vio ha visto interrumpido esta tarde después de que un tren arrollara a una persona. El 112 confirma el fallecimiento de la persona. El suceso ocurría a las 16:40 horas en la vía férrea junto a la avenida Reyes Católicos a la altura de la pasarela Cardenal Cisneros. Según informó Adif a través de sus canales oficiales, el tráfico ferroviario se encuentra interrumpido a su paso por la ciudad debido a este accidente, que se produjo en un punto de paso no autorizado.