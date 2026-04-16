Sucesos

(Última hora) Un tren arrolla a una persona en la capital palentina

El suceso ocurría en la vía férrea a la altura de la avenida Reyes Católicos.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Un tren arrolla a una persona en la capital palentina | 112 CYL

Según informa el 112 CYL, el tráfico ferroviario a su paso por la capital se vio ha visto interrumpido esta tarde después de que un tren arrollara a una persona. El 112 confirma el fallecimiento de la persona. El suceso ocurría a las 16:40 horas en la vía férrea junto a la avenida Reyes Católicos a la altura de la pasarela Cardenal Cisneros. Según informó Adif a través de sus canales oficiales, el tráfico ferroviario se encuentra interrumpido a su paso por la ciudad debido a este accidente, que se produjo en un punto de paso no autorizado.

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