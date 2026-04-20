Localizada con vida la vecina desaparecida en Perales

La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento a las 22:10 horas del sábado 18 de abril, de la desaparición de una vecina de 75 años, en Perales. Desde ese momento, la Guardia Civil lideró, coordinó y dirigió el dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana. A las 23:25 horas, esta persona fue localizada por una patrulla de la Guardia Civil a unos 300 metros de su residencia, donde se encontraba por haber sufrido una caída. Posteriormente fue evacuada al hospital Rio Carrión de Palencia para un reconocimiento.