Montaña Palentina

La Guardia Civil efectúa un rescate en la Montaña Palentina

En el pico Curavacas (Palencia) se rescata a dos montañeros uno de ellos herido grave.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
La Guardia Civil efectúa un rescate en la Montaña Palentina | Guardia Civil

Sobre las 09:50 horas de este domingo, día 26, se recibe llamada del centro operativo complejo (COC) comunicando el accidente de una persona en la cara oeste del Pico Curavacas mientras se dirigían a realizar la Vía denominada “la Diagonal” sita en cumbre del citado pico. El helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil con base en León recoge a dos especialistas del GREIM de Sabero en su base.

A las 10:50 se localiza a la víctima y a su acompañante separados unos 20 metros uno del otro. Mediante un apoyo parcial el helicóptero deja a los dos efectivos del Greim junto con el material de rescate en una zona próxima a uno de los montañeros, para poder acceder a la víctima, realizando un descuelgue de unos 20 o 25 metros hasta llegar al herido. Una vez estabilizado y colocado en la camilla se procede a su evacuación por medio de un ciclo de grúa con camilla. Posteriormente es trasladado a la localidad de Cervera de Pisuerga donde los servicios médicos finalizan las labores de estabilización para su traslado por medio de un helicóptero medicalizado hasta complejo hospitalario.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer