La Guardia Civil efectúa un rescate en la Montaña Palentina

Sobre las 09:50 horas de este domingo, día 26, se recibe llamada del centro operativo complejo (COC) comunicando el accidente de una persona en la cara oeste del Pico Curavacas mientras se dirigían a realizar la Vía denominada “la Diagonal” sita en cumbre del citado pico. El helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil con base en León recoge a dos especialistas del GREIM de Sabero en su base.

A las 10:50 se localiza a la víctima y a su acompañante separados unos 20 metros uno del otro. Mediante un apoyo parcial el helicóptero deja a los dos efectivos del Greim junto con el material de rescate en una zona próxima a uno de los montañeros, para poder acceder a la víctima, realizando un descuelgue de unos 20 o 25 metros hasta llegar al herido. Una vez estabilizado y colocado en la camilla se procede a su evacuación por medio de un ciclo de grúa con camilla. Posteriormente es trasladado a la localidad de Cervera de Pisuerga donde los servicios médicos finalizan las labores de estabilización para su traslado por medio de un helicóptero medicalizado hasta complejo hospitalario.