Detenido en Palencia por un delito contra la salud pública y amenazas graves

La Policía Local y la Policía Nacional han llevado a cabo una intervención conjunta que ha terminado con la detención de un varón de 33 años que está acusado de un delito de amenazas graves hacia la madre de su pareja y de otro de tráfico de drogas. Además, ha sido denunciado por conducir con presencia de droga en el organismo y por portar una navaja.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del domingo, pasadas las 17:00 horas, cuando la central recibió el aviso de que un hombre muy alterado y sin camiseta estaba amenazando a una mujer en la zona norte de la ciudad. Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de Policía Local y Policía Nacional, interceptando al hombre, cuando circulaba en su vehículo acompañado de su pareja y la madre de ésta.

Según relataron varios testigos, el varón habría amenazado gravemente a la madre de su pareja, después de haber practicado una conducción negligente, acelerando y frenando de manera brusca, mientras las mujeres intentaban bajarse del vehículo.

Una vez detenido el vehículo, una patrulla se quedó con las mujeres, entrevistándose con ellas, mientras otras intervenían con el conductor, al que se le practicó un registro corporal externo y se le encontró una bolsa de plástico con una sustancia asimilable al hachís, que alcanzaba un peso de 48 gramos. Esta cantidad es constitutiva de un delito contra la salud pública.

Además, la Unidad de Atestados, presente en la intervención, practicó al conductor la prueba de detección de droga en el organismo, resultando esta positiva, por lo que se enfrenta a una sanción de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del permiso de conducir.

Por último, los agentes inspeccionaron el interior del vehículo, encontrando en la guantera una navaja de pequeñas dimensiones abierta y unas tijeras, por lo que ha sido denunciado en base a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En cuanto a la pareja, y ante la sospecha de que podría estar produciéndose un presunto delito de violencia de género, se realizó el Protocolo Cero, que permite establecer medidas de seguridad hacia la mujer.

Para concluir la intervención, el vehículo fue retirado por la madre de la pareja del detenido, por estar habilitada para hacerlo. Destacar el carácter colaborador de ambos cuerpos en intervenciones que pueden ser más complejas por alcanzar varias implicaciones delictivas y administrativas.