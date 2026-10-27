La Policía Nacional detiene a cuatro personas por dos presuntos casos de empadronamiento ficticio en Palencia

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia han detenido a cuatro personas en el marco de dos investigaciones desarrolladas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras por su presunta implicación en delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular. Las pesquisas se iniciaron durante las comprobaciones realizadas en procedimientos de documentación de ciudadanos extranjeros. Los agentes detectaron indicios de irregularidades en certificados de empadronamiento y realizaron diversas gestiones para verificar la residencia efectiva de las personas inscritas y esclarecer las circunstancias en las que se habían tramitado dichos documentos. Las investigaciones permitieron detectar dos presuntos casos de empadronamiento ficticio en domicilios de Palencia. En ambos, una persona habría obtenido la inscripción en el padrón municipal sin residir realmente en la vivienda declarada, con la presunta colaboración de los propietarios de los inmuebles, que habrían facilitado dichas inscripciones. Las diligencias también recogen entregas de dinero relacionadas con Nota de prensa estas gestiones.

Como resultado de las investigaciones, fueron detenidas cuatro personas. Dos de ellas, por su presunta implicación en delitos de falsedad documental relacionados con la documentación utilizada para acreditar los empadronamientos, y otras dos, por su presunta implicación en delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, al haber facilitado presuntamente que otras personas obtuvieran la inscripción padronal en viviendas en las que no residían realmente. Las detenciones se practicaron los días 6 y 19 de octubre de 2026. Las diligencias policiales fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palencia para la continuación de las actuaciones judiciales correspondientes. La investigación ha contado con la colaboración de la Fiscalía de Extranjería, la Policía Local y el Ayuntamiento de Palencia, a través de los servicios municipales competentes en materia de padrón. La coordinación entre las instituciones implicadas y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras permitió contrastar la información disponible y comprobar las circunstancias de los domicilios declarados. La Policía Nacional continúa trabajando para detectar y perseguir posibles irregularidades documentales relacionadas con la extranjería, en colaboración con las administraciones y organismos competentes.