La Plaza Mayor se convertirá el 6 de abril en escenario de la celebración del II Concurso de la Menestra Palentina

La Asociación de Cocineros ‘La Cocina de la Bella Desconocida’, en colaboración con la Asociación General de Hostelería integrada en CEOE Empresas de Palencia, y con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, ha presentado esta mañana en rueda de prensa las Jornadas y el Concurso de la Menestra Palentina que en su segunda edición tendrá como escenario la Plaza Mayor. En el mismo, que se llevará a cabo el lunes 6 de abril a partir de las 11:00 horas, el jurado premiará entre los establecimientos participantes las dos mejores elaboraciones en las categorías de menestra tradicional y menestra creativa. Cada una de ellas recibirá un premio de 500 euros.

El certamen cuenta en la actualidad con diez establecimientos inscritos, aunque aún sigue abierto el plazo para poder apuntarse. Estos son: Picogallo Gastrobar (C/ Empedrada nº 1), Canela en Rama (C/ Felipe Prieto nº 8), La Parrilla de Don Jamón (Plaza Mayor), D’Candela (Plaza Mayor), La Brasería (C/ Cardenal Almaraz), Cervecería San José (C/ Pintor Oliva), La Casa de Piedra (Carretera Husillos Monzon de Campos), El Kopa (C/ Los Manteros), La Traserilla (C/ Don Sancho) y Sushi-Blanck (Pasaje 12 Don Sancho).

Además, para fomentar la participación y el disfrute de la gastronomía local, se celebrarán las Jornadas de la Menestra Palentina entre los días 2 y 5 de abril, coincidiendo con la Semana Santa. Durante este periodo de tiempo, varios establecimientos hosteleros palentinos ofrecerán en sus cartas tapas y platos de menestra, tanto en su versión más tradicional como en propuestas innovadoras.

Con este evento, la ciudad de Palencia busca rendir homenaje a su rica tradición culinaria, promocionar el consumo de productos de la huerta palentina, y dinamizar el sector hostelero y turístico. La menestra palentina es un legado gastronómico que merece ser preservado y difundido, y este concurso representa una oportunidad única para revalorizarlo. Y es que la menestra palentina es mucho más que un simple plato, elaborada con las verduras más frescas y tiernas de la huerta, la menestra representa la esencia de nuestra tierra y la sabiduría de nuestros antepasados. Además, y pese a tratarse de una receta reconocible, existe margen para la innovación sin perder su esencia.

Todo ello, en una especial propuesta que se enmarca en el marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Palencia y el sector, con el fin de reforzar la actividad económica y de atraer visitantes a la ciudad.