El presidente del Senado y número 1 al Senado por la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, junto con la número 1 al Congreso Milagros Marcos y el resto de candidatos populares; han mantenido hoy en Palencia un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conocer de primera mano sus necesidades, reivindicaciones y preocupaciones ante la situación que atraviesan los profesionales encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Rollán ha denunciado en Palencia la dejadez y la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que llevan años reclamando mejores condiciones profesionales, reconocimiento de su labor y medios adecuados para desarrollar su trabajo con garantías.

Los populares han señalado que no se puede exigir a nuestros agentes que garanticen la seguridad de todos los españoles mientras el Gobierno les niega el reconocimiento, la protección y los recursos que necesitan para desempeñar su labor. Al mismo tiempo han lamentado que, después de ocho años, el Gobierno de Sánchez no haya reconocido a ambos cuerpos como profesiones de riesgo, ni haya actualizado adecuadamente las dietas por razón de servicio, congeladas desde 2005.

A esta situación se suma la falta de medios materiales y de protección para hacer frente a delincuentes cada vez más violentos y mejor equipados, así como las deficiencias de mantenimiento y las carencias de personal que sufren numerosas comisarías y cuarteles, especialmente en el medio rural.

El PP considera especialmente preocupante que los agentes tengan que enfrentarse al crimen organizado y al narcotráfico en condiciones de clara inferioridad de medios, como evidenciaron los ataques y asesinatos de policías nacionales en los últimos meses

Frente a esta dejadez, el Partido Popular presenta un proyecto de seguridad que sitúa a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el centro de sus prioridades.

MÁS PROTECCIÓN, MÁS MEDIOS Y RECONOCIMIENTO PARA LOS AGENTES

Según han trasladado los populares el proyecto de Alberto Núñez Feijóo contempla un conjunto de medidas para recuperar el reconocimiento y la autoridad de quienes velan por nuestra seguridad:

- Reconocimiento como profesión de riesgo y equiparación salarial real y total de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, mejorando también sus condiciones profesionales y de salud mental.

- Más efectivos y mejores medios materiales, renovando chalecos, vehículos, embarcaciones, helicópteros, drones y herramientas tecnológicas para que puedan trabajar con seguridad y eficacia.

- ⁠Lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, reforzando las unidades especializadas y creando una unidad central permanente en la frontera sur, además de dotar a los cuerpos de nuevos recursos para combatir a las mafias.

- ⁠Endurecimiento de las penas contra quienes agreden a los agentes, así como frente a los disturbios violentos y los actos de vandalismo, reforzando también la seguridad jurídica en el ejercicio de sus funciones.

- ⁠Una política migratoria ordenada y un mayor control de las fronteras, reforzando la vigilancia y los mecanismos de identificación y devolución de quienes entren irregularmente en España.

Por otra parte, los candidatos populares palentinos mantuvieron recientemente una reunión con representantes de “Tu abandono me puede matar”, los funcionarios de prisiones, donde se trasladó la reivindicación de contar con un Estatuto propio de Prisiones así como más medios de apoyo, seguridad y protección. El Partido Popular reafirma así su compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con quienes, desde las comisarías, los cuarteles y las calles de nuestros municipios, trabajan cada día para proteger a los ciudadanos. “La seguridad no puede quedarse en palabras ni en cifras presupuestarias: necesita agentes reconocidos, protegidos y dotados de los medios necesarios. Ese es el compromiso del Partido Popular”, ha asegurado Milagros Marcos.