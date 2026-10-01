Palencia registra un 8,2% más de infracciones penales esclarecidas por la Policía Nacional en el último semestre

(ICAL) La Policía Nacional esclareció en Palencia un total de 646 infracciones penales durante el último semestre, un 8,2 por ciento más que en el mismo periodo anterior, según informó hoy el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, durante el acto de celebración del Día de los Ángeles Custodios, patrón del cuerpo policial. Entre las infracciones esclarecidas, 140 estuvieron relacionadas con hurtos, lo que supone un incremento del 17,6 por ciento respecto al semestre precedente.

Santiago puso en valor la labor desarrollada por la Comisaría Provincial de la Policía Nacional a lo largo del último año y destacó también la evolución de determinadas tipologías delictivas. Así, las sustracciones de vehículos pasaron de diez a cuatro en el último semestre, mientras que los delitos contra la libertad sexual descendieron de 15 a 12, una reducción del 20 por ciento.

Durante su intervención, el subdelegado recordó además algunas de las operaciones desarrolladas recientemente por el cuerpo en la provincia. Entre ellas, destacó la investigación que permitió detener a los presuntos responsables de las agresiones de carácter homófobo registradas en Palencia en septiembre de 2025, un trabajo en el que puso especialmente en valor la actuación de la Brigada Provincial de Información.

Asimismo, se refirió a la operación desarrollada en distintos puntos de la provincia en materia de extranjería que permitió liberar de una situación de explotación laboral a doce personas que trabajaban en obradores de Aguilar de Campoo y Ampudia. Santiago destacó en este caso la intervención de la Brigada Provincial de Extranjería.

Situación de la plantilla en Palencia

El subdelegado también repasó la situación de la plantilla de la Comisaría Provincial. Señaló que en junio de este año había alrededor de 193 agentes en activo, además de diez trabajadores de los cuerpos generales, y recordó que al inicio del verano se incorporaron 15 nuevos policías, lo que, según indicó, permitió situar la cobertura del catálogo de puestos en una posición "muy buena".

Santiago afirmó que el compromiso del Gobierno de España con las necesidades de la Policía Nacional se mantendrá presente y citó entre las áreas de trabajo del cuerpo la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), las actuaciones de participación ciudadana y concienciación y la colaboración con otras administraciones.

En este sentido, destacó también la participación de la Policía Nacional en el dispositivo de seguridad desplegado con motivo del eclipse solar del pasado 12 de agosto. Según explicó, el cuerpo trabajó en coordinación con el Ayuntamiento de Palencia y la Policía Local durante las reuniones preparatorias y en el dispositivo desarrollado durante la jornada.

Por su parte, la comisaria jefa de la Policía Nacional de Palencia, Monserrat Marín, señaló que el cuerpo está esclareciendo "uno de cada dos" delitos y fijó como uno de sus objetivos para los próximos meses continuar mejorando las estadísticas, aunque situó como prioridad el refuerzo de la confianza de los ciudadanos en la Policía. Marín, que asumió nuevamente la jefatura de la Comisaría Provincial a finales de marzo, aseguró sentirse "muy contenta de haber vuelto" y de asumir de nuevo esta responsabilidad.

Preguntada por las principales preocupaciones en materia de seguridad, señaló los pequeños hurtos y las lesiones, pero incidió especialmente en la protección de las personas vulnerables, sobre todo las personas mayores que pueden ser víctimas de engaños, hurtos o estafas en sus domicilios. También situó la ciberdelincuencia y las estafas entre las principales preocupaciones del cuerpo.

El acto de celebración del Día de los Ángeles Custodios, que se conmemora oficialmente mañana, se adelantó a hoy por cuestiones de logística e incluyó el reconocimiento a agentes y personas distinguidas por su labor y colaboración con la Policía Nacional.