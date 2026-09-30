La Policía Nacional detiene a dos varones por el hurto de un móvil en una clínica de Palencia

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto, tras la denuncia por la sustracción de un teléfono móvil de uso profesional perteneciente a una clínica de la capital. Los hechos ocurrieron sobre las 09:00 horas del 17 de septiembre, cuando dos personas accedieron al establecimiento y solicitaron realizar una llamada telefónica para contactar con un familiar.

Tras abandonar el lugar, se comprobó la sustracción del teléfono móvil de uso profesional, propiedad de la clínica y destinado a su actividad. La denuncia fue presentada al día siguiente en dependencias policiales. Tras tener conocimiento de los hechos, la Policía Nacional inició las gestiones necesarias para su esclarecimiento. Las actuaciones policiales permitieron identificar a los dos presuntos autores, que fueron posteriormente detenidos por un delito de hurto. Durante una de las detenciones, los agentes localizaron en poder de uno de los detenidos el teléfono móvil denunciado como sustraído y procedieron a su intervención. El terminal fue posteriormente entregado a la entidad perjudicada. Las diligencias policiales fueron remitidas a la Autoridad Judicial competente.