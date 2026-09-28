Onda Cero Palencia entregará en Carrión de los Condes los IX Premios Mundo Rural Palentino

Onda Cero Palencia celebrará el próximo miércoles 21 de octubre, en el Teatro Sarabia de Carrión de los Condes, la novena edición de los Premios Mundo Rural Palentino, una iniciativa nacida para dar visibilidad a personas, instituciones y entidades que, desde ámbitos muy diferentes, contribuyen a mantener vivos los pueblos de la provincia y a generar nuevas oportunidades en el territorio.

La entrega de los galardones tendrá lugar durante una edición especial en directo de «Más de Uno Palencia», que se emitirá desde el Teatro Sarabia entre las 12:20 y las 14:00 horas, presentado por Julio César Izquierdo.

El Diploma «Compromiso Rural» será para el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, presidido por D.ª Ana Daría Deza Ramírez, por el papel esencial que desempeña la farmacia en los pequeños municipios como servicio sanitario de proximidad. Entre sus iniciativas destaca el programa Unidosis, que ha reforzado la atención farmacéutica a personas mayores y pacientes crónicos a través de farmacias y botiquines rurales de la provincia. Una labor que se extiende a la prevención, la educación sanitaria, el seguimiento de los tratamientos y la mejora de la adherencia y seguridad terapéutica.

El Diploma «Creación y difusión musical desde lo rural» recaerá en el compositor, pianista y profesor D. Óscar Pascasio Monzón, natural de Aguilar de Campoo. La distinción pone el acento en una trayectoria musical que ha trascendido los límites de la provincia, en su faceta como creador e intérprete y en su implicación en la formación y divulgación musical. Una carrera desarrollada sin perder la vinculación con su tierra de origen y con diferentes iniciativas culturales.

El director y dramaturgo D. Pablo Quijano Herrero, natural de Saldaña, recibirá el Diploma «Proyección audiovisual y teatral desde el territorio». Su carrera se mueve entre el cine y el teatro y ha llevado su trabajo a destacados escenarios y festivales. Entre sus producciones figuran títulos como Marinera de luces, presente y premiada en citas cinematográficas como Medina del Campo, Seminci o Aguilar Film Festival, y Rubio cobrizo, que formó parte de la Sección Oficial del Festival de Málaga y cosechó diferentes distinciones. Quijano recibió además en 2025 el Premio Cervaria de Honor.

El Diploma «Defensa, desarrollo y apuesta por el futuro de nuestros pueblos» será para el Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, cuya alcaldesa es D.ª Inmaculada Malanda Fernández. El jurado ha querido destacar una política municipal orientada a conservar servicios, generar actividad y facilitar el arraigo de nuevos pobladores. Entre las actuaciones impulsadas figuran la creación de un espacio municipal de

emprendimiento, la recuperación de la tienda de alimentación mediante alquiler público, la puesta a disposición de viviendas sociales a precios asequibles y las iniciativas dirigidas a reabrir y dinamizar el albergue municipal de peregrinos de Calzadilla de la Cueza. Proyectos concretos con un objetivo común: que vivir en un pequeño municipio siga siendo una opción posible.

Un homenaje al trabajo de los Grupos de Acción Local

La novena edición tendrá también un apartado especial dedicado a quienes llevan décadas trabajando, muchas veces lejos de los focos, en el desarrollo rural de la provincia. Los equipos técnicos de Araduey-Campos, ACD Montaña Palentina, ADRI Cerrato Palentino y ADRI Páramos y Valles Palentinos recibirán sendos Diplomas de Honor Mundo Rural Palentino.

Onda Cero Palencia quiere así poner en primer plano el trabajo diario de los profesionales que acompañan a emprendedores, empresas, ayuntamientos y asociaciones desde que una idea comienza a tomar forma hasta que puede convertirse en un proyecto real.

A lo largo de los años, los cuatro grupos han contribuido a canalizar inversiones, apoyar iniciativas empresariales, favorecer la diversificación económica, impulsar el turismo sostenible, conservar el patrimonio y mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

Desde las diferentes realidades de Tierra de Campos, el Cerrato, la Montaña Palentina y Páramos y Valles, sus equipos técnicos se han convertido en una pieza fundamental para acercar las políticas de desarrollo rural a quienes viven, trabajan y emprenden en los pueblos.

Carrión de los Condes, anfitrión de la novena edición

Onda Cero Palencia agradece especialmente el respaldo y la colaboración del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, municipio anfitrión de los IX Premios Mundo Rural Palentino, que el próximo 21 de octubre convertirán el Teatro Sarabia en punto de encuentro para personas, entidades e iniciativas vinculadas al medio rural de la provincia.

La organización quiere expresar igualmente su agradecimiento a la Diputación de Palencia por su apoyo, así como a las empresas Gullón, Trapa, Agropal y Pinvisa, cuya colaboración contribuye a hacer posible la celebración y continuidad de estos premios.

Los Premios Mundo Rural Palentino llegan a su novena edición fieles a la idea con la que nacieron: contar la provincia desde quienes trabajan por ella. Personas, empresas, profesionales, instituciones y colectivos que demuestran cada día que el medio rural palentino no es únicamente memoria y patrimonio, sino también creación, servicios, emprendimiento, iniciativa y futuro.