Fallecen un operario de grúa y el conductor de un camión en un accidente en la A-67 en Aguilar de Campoo

(ICAL) Dos personas fallecieron esta tarde como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 111 de la A-67, en sentido Santander, a la altura de Aguilar de Campoo (Palencia). Se trata de un operario de una grúa que se encontraba realizando labores de retirada de otro vehículo en la vía y del conductor del camión, que volcó y alcanzó al trabajador.

Según informaron fuentes de la subdelegación del Gobierno en Palencia, el conductor del camión quedó atrapado en el interior del vehículo y falleció tras ser excarcelado por los servicios de emergencia. El siniestro mantiene cortados los dos carriles de la autovía en sentido Santander, por lo que la circulación está siendo desviada hacia la N-611 a través de la salida 109.

Además, los servicios de emergencia están procediendo a redirigir hacia esa misma salida a los vehículos que habían quedado embolsados entre los puntos kilométricos 109 y 111 debido al corte de la autovía. En el lugar trabajan patrullas de Tráfico y Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, junto con los servicios sanitarios y otros efectivos de emergencia.