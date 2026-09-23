La Policía Nacional detiene a dos varones por falsedad documental en trámites de extranjería

La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos autores de delitos de falsedad documental después de que las comprobaciones realizadas mediante los sistemas policiales determinaran la falsedad de los documentos que habían aportado en trámites relacionados con la normativa de extranjería. En el ámbito de dichas competencias, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras llevó a cabo las dos intervenciones tras detectar indicios de fraude documental en trámites relacionados con la normativa de extranjería. La primera intervención tuvo lugar el pasado 11 de septiembre, cuando los agentes detectaron irregularidades en un certificado de empadronamiento presentado durante la tramitación de documentación personal. Tras efectuar las comprobaciones oportunas mediante los sistemas policiales, determinaron que el certificado era falso, por lo que procedieron a detener al varón que lo había aportado como presunto autor de un delito de falsedad documental. La segunda intervención tuvo lugar el 14 de septiembre, cuando los agentes detectaron irregularidades en una tarjeta de identidad rumana utilizada en un trámite relacionado con la normativa de extranjería. Tras las comprobaciones oportunas realizadas mediante los sistemas policiales, se determinó que el documento era falso. Por este motivo, se procedió a la detención de su portador como presunto autor de un delito de falsedad documental.

La Policía Nacional recuerda que la falsificación y el uso de documentos falsos son conductas tipificadas en el Código Penal y que los controles realizados por unidades especializadas permiten detectar el fraude documental en los procedimientos administrativos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación, en su caso, de posibles responsabilidades adicionales.