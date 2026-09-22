La Policía Nacional detiene en Palencia a una empleada por apropiarse presuntamente de dinero de la caja de un establecimiento hostelero

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a una mujer como presunta autora de un delito de apropiación indebida, tras una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada el pasado 15 de septiembre de 2026. La denuncia tuvo su origen en las sospechas surgidas ante una disminución continuada de la recaudación del establecimiento y la detección de un elevado número de anulaciones de tickets en la caja registradora. Tras la recepción de la denuncia, las diligencias fueron asumidas por la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, encargada del esclarecimiento de los hechos. Durante la investigación, los agentes realizaron un exhaustivo análisis de la documentación aportada y de las grabaciones de las cámaras de seguridad del local. El visionado de las imágenes permitió detectar un patrón de actuación repetitivo, mediante el cual la presunta autora, aprovechando su condición de empleada del establecimiento, retiraba efectivo de la caja registradora para ocultarlo temporalmente y trasladarlo posteriormente a otra zona del local.

Las pesquisas practicadas permitieron además constatar que las anulaciones de tickets coincidían con cantidades presuntamente sustraídas, evitando así que se reflejaran descuadres evidentes en la caja. Este modus operandi fue documentado en distintas fechas, constatándose una actuación continuada y planificada. Uno de los elementos relevantes de la investigación fue la recuperación de varios billetes previamente identificados, localizados entre el dinero intervenido a la detenida durante la actuación policial, lo que contribuyó al esclarecimiento de los hechos. El día 18 de septiembre de 2026 se procedió a su detención como presunta autora de un delito de apropiación indebida. Durante la actuación policial se le intervinieron 375 euros en efectivo, cantidad relacionada con los hechos investigados, quedando pendiente determinar el perjuicio económico total. Posteriormente, el dinero recuperado fue entregado en calidad de depósito a la persona perjudicada. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente. Las diligencias continúan abiertas con el fin de determinar el alcance total de la actuación investigada, así como la cuantía definitiva del perjuicio económico ocasionado.