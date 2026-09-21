Depedro, Nacho Vegas, El Nido y Puño Dragón, en una nueva edición del ciclo "Navidad Sonora"

La música de raíz de El Nido, el rock de Puño Dragón, el singular universo sonoro de Depedro y el inconfundible cancionero de Nacho Vegas protagonizarán este año el ciclo ‘Navidad Sonora’, que amplía su formato para desplegarse a lo largo de cuatro jornadas entre diciembre y enero. La programación arrancará el 19 de diciembre y continuará los días 26 y 27 de diciembre antes de despedirse el 2 de enero. Todos los conciertos comenzarán a las 20.30 horas y se celebrarán en el Teatro Principal, salvo la actuación de Depedro, que tendrá lugar en el Teatro Ortega. El ciclo está organizado por Palencia Sonora y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia y Grupo Palausa.

El grupo burgalés El Nido será el encargado de abrir la programación el próximo 19 de diciembre. La formación regresará así a Palencia después de formar parte este mismo año del cartel del festival Palencia Sonora, donde presentó una propuesta que parte de los sonidos y ritmos de la música tradicional de Castilla y León para construir un lenguaje propio que mira al folclore como espacio de identidad en un presente cada vez más acelerado. Tras publicar en 2022 su primer LP, ‘Refugios a cielo abierto’, y recorrer durante dos años teatros, festivales, salas y plazas con más de 150 conciertos, el grupo presentó en 2025 ‘La Constancia’, su segundo trabajo, producido por Diego Galaz y Hevi.

El 26 de diciembre será el turno de Puño Dragón, banda asturiana nacida en 2022 que se ha consolidado como uno de los proyectos emergentes más frescos del panorama nacional. Tras publicar su primer álbum homónimo en 2023, en 2025 llegó ‘Juegos Violentos’, un segundo trabajo con el que profundizaron en un sonido más contundente y emocional. La banda llegará a Navidad Sonora inmersa en una nueva etapa creativa, marcada por la preparación de su tercer disco, previsto para este otoño de 2026, del que ya ha adelantado temas como ‘Todos los charcos’ y ‘SUAAVE’.

Asimismo, el público tendrá la oportunidad de disfrutar del directo a Depedro, quien regresará a Palencia el 27 de diciembre tras haber apadrinado el ‘Bosque sonoro’ el pasado mes de marzo en el parque del Sotillo, una iniciativa impulsada por Palencia Sonora y Zenit Ingeniería. El proyecto musical liderado por Jairo Zavala llegará a la ciudad en plena presentación de ‘Furia y Calma’, su nueva propuesta discográfica, que verá la luz el próximo 23 de octubre. El álbum abre una nueva etapa tras ‘Un lugar perfecto’, reconocido en 2025 como Mejor Álbum de Pop/Rock en los Premios de la Academia de la Música de España.

Con la llegada del nuevo año, Nacho Vegas actuará el 2 de enero de 2027 y presentará ‘Vidas semipreciosas’, su noveno álbum de estudio. A punto de cumplir 25 años de trayectoria sobre los escenarios, el artista asturiano reafirma con este nuevo LP su lugar como una de las voces más singulares y reconocibles de la música independiente en castellano —aunque el asturiano continúa muy presente en su obra—, tendiendo de nuevo puentes entre lo íntimo y lo colectivo, lo poético y lo político, e incorporando colaboraciones con artistas como el inclasificable Albert Pla o Rodrigo Cuevas.

Venta de entradas

Las entradas para los cuatro conciertos saldrán a la venta el próximo miércoles 23 de septiembre, a partir de las 10.00 horas. Podrán adquirirse a través de la web de Palencia Sonora, que enlazará con Notikumi, en el caso de las actuaciones de El Nido, Puño Dragón y Nacho Vegas. Por su parte, las localidades para el concierto de Depedro se venderán a través de Reservaentradas.com, la plataforma de venta del Teatro Ortega. Los precios serán de 15 euros anticipada y 18 euros en taquilla para El Nido; 20 y 22 euros para Puño Dragón; y 25 y 27 euros, respectivamente, para Depedro y Nacho Vegas.