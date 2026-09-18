La Fundación Democracia y Gobierno Local y la Diputación de Palencia organizan hoy la jornada “La gestión de los incendios rurales"

“Hace ya algún tiempo la presidenta de esta diputación [Palencia], Ángeles Armisén, muy acertadamente, instó a la Fundación Democracia y Gobierno Local al estudio de cuestiones que le preocupan y ocupan, como la distribución competencial y el impacto presupuestario de las normas reguladoras de los bomberos forestales, los desafíos que plantea la estabilización de las plantillas o la organización del tiempo de trabajo como medida de salud laboral, o el voluntariado como pieza clave en la resiliencia de la España rural, pero que requiere un encuadramiento jurídico y operativo que evite riesgos de litigiosidad y garantice la seguridad y sostenibilidad de las entidades locales. La Fundación, como herramienta técnica de sus patronos, recogió el guante, al entender que no solo era motivo de preocupación para la Diputación de Palencia, sino para todas las diputaciones, cabildos y consejos insulares”. Es José Luis Moreno, gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, quien lo explica en la inauguración de la jornada “La gestión de los incendios rurales. La sostenibilidad y los modelos de protección: entre la profesionalización y el voluntariado”, en la que se presenta el libro que la Fundación ha publicado sobre este tema, el número 50 de la Serie Claves del Gobierno Local. Añade José Luis Moreno: “Así se creó un Grupo de Expertos. Y el resultado de este estudio y trabajo nos lleva a estar hoy aquí, en el lugar donde nace el impulso y, por tanto, en la primera diputación donde se realiza una jornada sobre esta temática y se presenta la obra monográfica de la Serie Claves del Gobierno Local, como respuesta directa a una demanda apremiante formulada por las propias diputaciones provinciales”.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha expresado en la clausura de la jornada: “Quiero agradecer a la Fundación Democracia y Gobierno Local la celebración de esta jornada de presentación y que ponga sobre la mesa un tema para nosotros importante: profesionalización y voluntariado no deben plantearse como dos caminos incompatibles. El verdadero reto es construir un sistema de protección sólido, coordinado y adaptado a cada territorio, aprovechando todas las capacidades disponibles. Desde la Diputación vamos a seguir haciendo nuestra parte, porque la igualdad de oportunidades también significa igualdad en la protección y en la seguridad, vivamos donde vivamos”.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente, explica en la inauguración de la jornada lo siguiente: “El título de la publicación de la Fundación Democracia y Gobierno Local que hoy presentamos, 'La sostenibilidad y los modelos de protección: entre la profesionalización y el voluntariado', plantea precisamente un debate necesario. No hay soluciones sencillas para territorios complejos y tampoco podemos afrontar los riesgos del medio rural con modelos pensados únicamente desde una realidad urbana. Tenemos que ser capaces de adaptar nuestros servicios a nuestro territorio, anticiparnos a las emergencias y trabajar durante todo el año para reducir sus consecuencias, porque la prevención empieza mucho antes de que aparezca el fuego”.

Y, en este sentido, José Luis Moreno explica: “Este libro, del que dan cuenta hoy sus autores, no nace de una mera inquietud académica aislada, sino de la necesidad de proporcionar a los responsables públicos locales las herramientas y conocimientos necesarios para afrontar un escenario caracterizado por la fragmentación normativa y la incertidumbre ante respuestas jurisdiccionales divergentes”.