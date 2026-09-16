Investigadas dos personas por un hurto en un supermercado de Villamuriel de Cerrato

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos personas como supuestas autoras de un delito de hurto en un supermercado de la localidad de Villamuriel de Cerrato. Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado sábado 12 de septiembre, cuando dos jóvenes salieron apresuradamente del supermercado, siendo vistas por los propios trabajadores. Cuando salieron a la calle para tratar de ver que camino tomaban, se encontraron con una patrulla de la Guardia Civil, quienes realizaron una búsqueda por los alrededores, localizando a dos jóvenes que coincidían con la descripción dada por los trabajadores y que además portaban productos del supermercado, de los que no pudieron demostrar su legítima compra. Posteriormente, los trabajadores reconocieron tanto a las supuestas personas responsables del hurto como los bienes sustraídos. Por todo ello, se procedió a la investigación de estas personas por el citado delito, dando cuenta de los hechos a la autoridad judicial correspondiente.