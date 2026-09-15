La rápida intervención de policías locales evita la propagación de un incendio en una empresa de residuos en Villalobón

Agentes de Policía Local evitaron la propagación de un incendio declarado en la madrugada del lunes en una empresa de gestión de residuos del polígono de San Blas de Villalobón. La rápida respuesta de una patrulla de Seguridad Ciudadana permitió que las llamas no se extendieran por el resto de la nave, afectando a la maquinaria de la compañía.

La Central de la Policía Local de Palencia recibió el aviso pasadas las 3:30 horas de la madrugada, a través del 1-1-2, alertando de que había llamas dentro de una nave en la que se trabaja con cartón. A pesar de encontrarse fuera de la demarcación municipal, y ante la gravedad de los hechos, Policía Local Palencia acudió y se encontró con un incendio en fase de expansión. En el lugar, próximo a las llamas, un camión de recogida de residuos corría serio peligro de verse afectado y consiguieron alejarlo del foco.

Al mismo tiempo, los agentes buscaron en el lugar medios para poder contener las llamas y encontraron el sistema de extinción de incendios, el cual activaron y, a través de rociadores automáticos, redujo mucho la progresión del fuego. Además, encontraron tres extintores y dos mangueras que también permitieron acotar el perímetro de las llamas hasta la llegada del servicio provincial de extinción de incendios.

Finalmente, la intervención permitió que el incendio no se propagara y afectara a la totalidad de la empresa.