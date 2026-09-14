Los padres de Matías Cubillo se concentran frente a la Dirección de Educación solicitando el cumplimiento de la sentencia del TSJ

Coincidiendo con el arranque del nuevo curso lectivo, los padres de Matías Cubillo, alumno del Colegio Público Carrechiquilla de Palencia, ejercen su derecho a manifestarse ante la Dirección Provincial de Educación para exigir la aplicación inmediata de la Sentencia 90/2026 emitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, la cual quedó firme el pasado 17 de abril de 2026.

La resolución judicial reconoce el derecho explícito de Matías a contar con la figura de un mediador comunicativo en el entorno escolar. Ante la falta de respuesta de la Dirección Provincial tras la sentencia, la familia ya interpuso la solicitud de ejecución forzosa ante los tribunales antes del periodo estival, proceso judicial que continúa actualmente su curso.

Sin el perfil adecuado: barreras de comunicación y frustración

En este nuevo curso, la Dirección Provincial ha destinado únicamente 10 horas de una docente de AL cuyo perfil profesional no se corresponde con la cualificación de mediador comunicativo exigida por el fallo judicial.

Esta carencia repercute de forma directa en el día a día del alumno. La comunicación constituye una barrera crítica para Matías, provocando episodios de alteración de conducta derivados de la frustración de no ser entendido fuera de casa.

"Se sigue vulnerando el derecho a la educación inclusiva de nuestro hijo al no aportarle la figura profesional que le corresponde. Vamos a luchar por lo que el TSJ ha determinado de forma firme que le pertenece a Matías y no nos vamos a conformar con perfiles que no son los acordes para sus necesidades".

Concentración ante la Dirección Provincial

En señal de rechazo a la gestión de la Administración autonómica y para exigir la dotación real del profesional dictaminado por la justicia, la familia se dispondrá ante la sede de la Dirección Provincial de Educación de Palencia desde este lunes 14 de septiembre.