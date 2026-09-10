La Diputación de Palencia concede el ‘I Premio Alejandro Nieto’ al profesor e investigador de la Universidad Autónoma, Gabriel Ángel García Benito

El prestigioso jurado del I Premio Nacional “Alejandro Nieto” que convoca la Diputación de Palencia para honrar al gran jurista y administrativista, ha fallado este primer galardón en favor del profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, Gabriel Ángel García Benito por su trabajo “De la irresponsabilidad de los funcionarios a la responsabilidad de la Administración: Justicia Administrativa versus ordinaria en el siglo XIX francés”.

Un proyecto que tiene su origen en dos estancias de investigación realizadas en 2023 y 2024 en París, en el Institute d’Histoire du Droit de la Université Paris Cité.

EL AUTOR PREMIADO. Gabriel Ángel García Benito (Madrid, 1997). Tiene un extenso currículum. Es doctorando en el programa en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid donde también ha sido profesor ayudante en el Área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho hasta agosto de 2026. Disfruta en la actualidad del puesto de profesor horario y, también, de profesor colaborador asociado en la Universidad Pontifica de Comillas- ICADE.

Estudió el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y Administración (2015-2020) y el Doble Máster en Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación Jurídica (2020-2022) en la Universidad Autónoma de Madrid.

Su investigación desde 2022 se circunscribe a la historia del Derecho Público y, en concreto, al Derecho Administrativo. En su tesis doctoral, codirigida por la Dra. Marta Lorente Sariñena y Dr. Antonio Manuel Luque Reina, realiza un análisis de la responsabilidad personal de los empleados públicos y sus consecuencias en la configuración de la Administración y del Estado, desde la instalación de la jurisdicción administrativa y la autorización para procesar empleados públicos en 1845, hasta la publicación en la Ga-ceta de Madrid de la Ley de responsabilidad de funcionarios de 5 de abril de 1904; a través de fuentes de archivo extraídas de las Diputaciones provinciales y del Consejo de Estado, además, de la Bibliothèque Nationale de France, para la comparación con la formación de la Administración en Francia.

También ha pertenecido a varios proyectos de investigación relativos al estudio de la formación del Derecho Internacional y de los Estados en el siglo XIX, concretamente, pertenece al equipo de trabajo del proyecto titulado Del ius gentium al derecho interna-cional: historia de la construcción del internacionalismo jurídico moderno (1815-1914), del que son investigadores principales Marta Lorente Sariñena y Héctor Domínguez Be-nito.

EL PREMIO. Tras el fallecimiento de Alejandro Nieto la institución provincial palentina convocaba con carácter anual este premio ‘Alejandro Nieto’ sobre “Estudios de Derecho Administrativo y su historia”, con el fin de no sólo homenajear al afamado catedrático y hacer gala de su vinculación con Palencia y con la localidad de Tariego de Cerrato, sino también para continuar con su labor, y reconocer los mejores trabajos jurídicos en mate-ria de derecho administrativo y su historia.

El premio está dotado con 4.000 euros, y está dirigido a los autores que presenten tra-bajos inéditos sobre cualquier materia enmarcada en el Derecho Administrativo.

Con ello la Diputación de Palencia quiere poner de relieve la importancia que el Derecho Administrativo, columna vertebral del localismo y las entidades públicas, tiene en el día a día de los municipios de la provincia y que el mismo trascienda más allá de los límites territoriales de la provincia de Palencia.

ALEJANDRO NIETO GARCÍA (1930-2023) fue un destacado jurista y administrativista español, catedrático de Derecho Administrativo en la Complutense y otras universida-des, expresidente del CSIC y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, conocido por su obra influyente sobre la Administración Pública, su crítica jurídica y su gran labor como historiador del constitucionalismo español, ganando el Premio Nacional de Ensayo por "Los primeros pasos del Estado constitucional". Catedrático y Profesor: Ocupó cátedras en la Universidad de La Laguna, Autónoma de Barcelona, Alcalá y Complutense de Madrid, siendo una figura clave en el Derecho Administrativo espa-ñol. Como investigador y gestor, presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1980 y 1983, modernizando la gestión científica. Fue escritor y ensa-yista, autor de obras fundamentales como Derecho Administrativo Sancionador, El arbi-trio judicial, y ensayos sobre sociología y política, con una voz crítica y original.

Como historiador, contribuyó significativamente a la historia del siglo XIX español, anali-zando el nacimiento del Estado constitucional. Intelectual crítico, destacó por su actitud contracorriente, su rigor y su clara crítica a las apariencias del Derecho, combatía la mentira en el ámbito jurídico y social. Fue reconocido con el Premio Nacional de Ensayo (1997) por "Los primeros pasos del Estado constitucional". Doctor Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Nacional de Buenos Aires, entre otras, y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

EL JURADO, presidido por la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, lo componen Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Mercedes Fuertes, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, el palentino Ricardo Rivero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, José Luis Martínez López-Muñiz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, Helena Villarejo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, Julio Agustín Pérez, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos, Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo y doctor en Derecho (quien participó de manera telemática) y como secretaria ejerció la secretaria de la Corporación Provincial, Virginia Losa.