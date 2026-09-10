BRIAN pone en marcha una nueva misión entre Palencia y Husillos

Tenemos una misión, bajo este eslogan BRIAN ha presentado esta mañana su Marcha Inclusiva, que tendrá lugar el sábado, 26 de septiembre entre Palencia y Husillos, pasando por Fuentes de Valdepero y Villalobón. Un total de 12 kilómetros. A la rueda de prensa han acudido, la gerente de BRIAN, Eva del Río; junto a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés; el alcalde de Husillos Juan Jesús Navares; la concejala de Fuentes de Valdepero, Jenifer de Celis y dos de los cuatro padrinos que tendrá la marcha, Begoña Polanco – trabajadora de BRIAN- y la presidenta de Cruz Roja Palencia. Con el símil de la película de Men in Black, y usando sus iniciales MIB, BRIAN lanza un mensaje a la comunidad “todas las personas somos agentes de inclusión porque para avanzar hacia una sociedad más inclusiva se necesita de la implicación de toda la comunidad; y no sólo de las entidades sociales”, apuntaron.

La MIB 2026 convertirá simbólicamente a cada participante en un agente de inclusión. Personas con discapacidad, personas apoyadas en sus domicilios; familias, profesionales, empresas, administraciones, asociaciones, vecinos y vecinas compartirán una misma misión: construir una comunidad en la que todas las personas puedan participar, decidir, trabajar, disfrutar y desarrollar su proyecto de vida. “Invitamos a todo el mundo a que sean agentes de inclusión, no sólo el día de nuestra Marcha, sino agentes de inclusión el día después, y todos los días en su vida cotidiana, por lo tanto hay que recordar que tenemos una misión, que es que nadie se quede atrás”, apuntó la gerente de BRIAN, Eva del Río. “Es importante ahondar que la marcha la haga todo el mundo, además sabiendo que pasa por nuestro territorio, y que termina en Husillos, donde estamos convencidos de que José María – persona con discapacidad apoyada en nuestros servicios que vive en Husillos- será un grandísimo anfitrión, que estará muy contento como el resto de los vecinos”, apuntó el alcalde de Husillo, Juan Jesús Nevares. La Marcha Inclusiva BRIAN se celebrará el 26 de septiembre con un recorrido de 12 kilómetros que unirá Palencia, Villalobón, Fuentes de Valdepero y Husillos. La Marcha arrancará a las 10 horas del parking de la zona de la sede de Cruz Roja Palencia para partir hacia Husillos con dos paradas previstas, en Fuentes de Valdepero y Villalobón y para llegar aproximadamente a las 12,30 horas a Husillos.

A la llegada de la marcha habrá música, con la actuación de DJ Pala, y después los asistentes podrán disfrutar de una fideuá, elaborada por el cocinero Roberto Espeso, que contará como siempre, con el apoyo de personas con discapacidad, formadas en cocina de BRIAN. La inscripción tiene un precio de 8 euros e incluye transporte, avituallamientos, comida, mochila y la participación en el sorteo con numerosos regalos donados por empresas palentinas. Durante el recorrido, se pondrá en marcha, como en otras ediciones, un concurso de fotografía- el motivo del concurso este año se marcará más adelante-el ganadora del mismo se llevará como regalo una paletilla. Además, quienes quieran apoyar la iniciativa sin participar en la marcha podrán hacerlo mediante Bizum, en la opción “Donar”, utilizando el código de entidad 00927. BRIAN plantea así la marcha como una llamada colectiva a construir entornos en los que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, participar, trabajar, relacionarse y disfrutar en igualdad de oportunidades.