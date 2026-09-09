Detenido tras agredir a un guardia civil en la estación de tren de Venta de Baños

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 44 años como supuesto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad y desobediencia. Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado sábado 05 de septiembre, cuando se requirió la presencia de una patrulla de la Guardia Civil en la estación de tren de Venta de Baños por la presencia de una persona que estaba molestando e increpando al resto de viajeros. Personados en el lugar, los agentes trataron de hablar con esta persona, para normalizar la situación, si bien este respondió de forma violenta, golpeando en el pecho a uno de los agentes, procediendo seguidamente a su inmovilización y detención.