Sucesos

Cuatro investigados por una agresión en Carrión de los Condes

La víctima sufrió heridas leves.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Cuatro investigados por una agresión en Carrión de los Condes | Guardia Civil

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a cuatro personas por un delito leve de lesiones, tras agredir a un joven durante las fiestas patronales de San Zoilo en Carrión de los Condes. Los hechos tuvieron lugar después de que un grupo de amigos solicitaran la devolución del dinero por una atracción de feria que dejó de funcionar, a lo que los trabajadores se negaron, llegando a ser agredido físicamente uno de ellos con una barra de hierro. Tras denunciar lo sucedido en un Cuartel de la Guardia Civil, los agentes lograron identificar a los supuestos agresores, que resultaron ser miembros de una misma familia, investigándoles por el citado delito.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid