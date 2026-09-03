La empresa Palentina INMAPA galardonada con el Premio Trayectoria Empresarial CEOE Palencia 2026”

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE Empresas de Palencia que preside José Ignacio Carrasco ha otorgado su XI Premio Trayectoria Empresarial , en reconocimiento crecimiento y contribución al desarrollo económico de la provincia. La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en una ceremonia que celebrará la trayectoria de esta empresa que se ha convertido en un referente del sector del metal en Palencia . Premio Trayectoria Empresarial CEOE Palencia 2026 se realiza con el patrocinio del Banco Sabadell , Seguros Redmediaria y CEOE Empresas de Palencia. La historia de Grupo INMAPA comienza en 1967, cuando su fundador, D. Pedro Sagredo Sainz de Aja, instaló un pequeño taller en una nave de 100 m² situada a las afueras de Palencia, en la carretera de Carrión. En un entorno de recursos limitados, el proyecto avanzó gracias al esfuerzo, la dedicación y una firme vocación industrial. Los primeros trabajos se centraron en la fabricación de troqueles para discos de herramientas de corte, iniciando una prolongada trayectoria en el ámbito de la matricería.

Posteriormente, la actividad se amplió a trabajos de estampación y utillaje de embutición de la chapa, en principio para el sector del menaje de cocina. La fabricación de pequeños troqueles progresivos para la industria de la automoción adquirió especial relevancia durante esta etapa y contribuyó de forma decisiva al crecimiento y consolidación de la empresa. Esta primera etapa concluyó con una plantilla de cinco profesionales y unos medios productivos cada vez más completos, entre los que se encontraban torno, fresadora, rectificadora manual, taladro de columna, cepilladoras y prensa. Los buenos resultados obtenidos y la visión de crecimiento y desarrollo industrial de su fundador llevaron a la empresa, en la primavera de 1971, a trasladarse a unas instalaciones más amplias: una nave de 1.000 m² situada en la carretera de León. La inversión en maquinaria moderna permitió ampliar y diversificar las actividades de fabricación, acceder a nuevos clientes e incrementar progresivamente tanto el volumen de trabajo como la dimensión de la plantilla. Durante los años siguientes, la compañía continuó desarrollando troqueles para sectores muy diversos, entre ellos la fabricación de aperos y maquinaria agrícola, la industria láctea y el menaje del hogar. En esta etapa se abordó también uno de los primeros programas de fabricación en serie: la producción de cuerpos para munición destinados al sector de defensa, de los que llegaron a fabricarse más de cuatro millones de unidades. La implantación de una factoría de Renault en la provincia supuso un importante impulso para la compañía, al facilitar el acceso a proyectos de mayor envergadura y dar comienzo a una relación comercial que se ha mantenido hasta la actualidad.

Fiel a su estrategia de crecimiento y expansión, en 1982 la empresa trasladó su actividad a Villamuriel de Cerrato, donde mantiene actualmente su sede. Allí se construyeron unas instalaciones modernas, con más de 2.000 m² destinados a talleres de fabricación y 450 m² a oficinas. El nuevo emplazamiento permitió incorporar tecnologías como el mecanizado CNC, la soldadura y los automatismos. A estas instalaciones se trasladó una plantilla de 30 profesionales, preparada para afrontar una nueva etapa de desarrollo. Poco después, la trayectoria empresarial desarrollada desde la fundación fue reconocida por la Cámara de Comercio de Palencia, que concedió a la empresa su Medalla de Oro. Durante la década de 1980, la diversificación sectorial se consolidó como una de las principales señas de identidad de Grupo INMAPA. Junto con la fabricación de troqueles y el mecanizado de componentes, la compañía amplió su actividad al diseño y fabricación de utillajes, maquinaria especial e instalaciones industriales. Las inversiones continuadas en maquinaria y medios productivos hicieron necesaria una nueva ampliación de las instalaciones, con la incorporación de otros 2.000 m² de naves industriales. Este crecimiento tecnológico estuvo acompañado por el desarrollo del equipo humano, que aumentó progresivamente tanto en número como, especialmente, en cualificación y especialización. La formación continua y la preparación técnica de la plantilla permitieron responder con solvencia a las crecientes exigencias de proyectos cada vez más complejos y ambiciosos.

Durante la década de 1990 se desarrollaron los primeros proyectos en el extranjero, iniciándose el proceso de internacionalización y la progresiva expansión de la actividad de la compañía hacia mercados globales. A finales de esa misma década comenzaron también los primeros trabajos para el sector aeronáutico, que con el tiempo se convertiría en una de las áreas estratégicas y de mayor relevancia para el Grupo. En 1997, con el propósito de responder al aumento de la actividad y a las nuevas necesidades de clientes y proyectos, la compañía construyó unas instalaciones próximas a las existentes, que continúan siendo la sede de Grupo INMAPA. Esta nueva etapa impulsó la modernización y ampliación de los medios productivos y de los procesos de fabricación. Se incorporaron capacidades de mecanizado de cinco ejes, trabajos de grandes dimensiones y alta precisión, automatización de procesos, medición mediante Laser Tracker, así como una amplia variedad de pruebas y ensayos. La obtención de homologaciones y certificaciones cada vez más exigentes permitió afrontar con garantías los retos de sectores y mercados de alta complejidad. En este periodo, la creación de un departamento de ingeniería propio constituyó una decisión estratégica. La capacidad para diseñar tanto la parte mecánica como los sistemas de automatización de los proyectos permitió ofrecer al cliente un servicio integral mediante soluciones llave en mano, que abarcan el diseño, la fabricación, el montaje, la instalación y la asistencia técnica de soluciones industriales personalizadas. En 2002 se alcanzó otro hito fundamental con la creación de INMAPA Aeronáutica. Su origen estuvo vinculado al crecimiento de la actividad nacional de fabricación de utillajes para el programa A380 de Airbus. Poco después, la nueva división amplió su orientación hacia la fabricación y el suministro de piezas, componentes y conjuntos destinados a distintos fabricantes de aeronaves. Desde entonces, INMAPA Aeronáutica ha incrementado de forma continua sus capacidades, medios y especialización, hasta ofrecer un servicio integral de fabricación de elementos de vuelo para la industria aeroespacial. En 2013, la puesta en marcha de una línea de procesos finales permitió incorporar internamente tratamientos superficiales y pintura. En la actualidad, la división continúa desarrollando sus instalaciones, recursos y capacidades productivas con el objetivo de acompañar el crecimiento previsto para los próximos años. En la actualidad, Grupo INMAPA alcanza una cifra de negocio anual superior a 65 Millones de euros y acumula más de 60.000 proyectos realizados.

El Grupo desarrolla su actividad de manera habitual en sectores como el aeronáutico, defensa, automoción, fabricación de neumáticos, ferroviario, naval y nuclear, colaborando con compañías de referencia como Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Aerovodochody, MTorres, Aernnova, Sonaca, Saab, Spirit, INDRA, GDELS, Renault, Michelin, Gestamp, CAF, Talgo, Navantia y CNIM, entre otras. Sus instalaciones se distribuyen sobre parcelas con una superficie total superior a 220.000 m², de los que más de 80.000 m² corresponden a oficinas y naves industriales. Estos centros cuentan con equipamientos tecnológicos y maquinaria de alto nivel, junto con una plantilla de más de 500 profesionales altamente cualificados, preparada para responder con calidad, eficacia y rigor técnico a las exigencias de los proyectos y clientes con los que colabora. La filosofía empresarial impulsada por el fundador y continuada por las siguientes generaciones permanece plenamente vigente. El crecimiento, el desarrollo y la evolución constante siguen orientando la adaptación de la compañía a los avances tecnológicos y a las nuevas demandas de los mercados. Esta visión se materializa en una política de reinversión continua en formación, renovación de medios e incorporación de equipamientos de última generación, con el propósito de ofrecer soluciones y productos competitivos, fiables y de alto valor añadido a los clientes más exigentes de los distintos sectores en los que Grupo INMAPA está presente.