Fallece la mujer de 56 años herida por un disparo durante una jornada de caza en Hérmedes de Cerrato

(ICAL) La mujer de 56 años que resultó herida hoy tras recibir un disparo efectuado por su pareja mientras ambos se encontraban cazando en el término municipal de Hérmedes de Cerrato (Palencia) ha fallecido en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, según confirmaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno. El fallecimiento fue confirmado por el Instituto Anatómico Forense, dependiente del Ministerio de Justicia.

El suceso se produjo en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114, hasta donde se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico. La llamada recibida en el 1-1-2 alertó de que una mujer había recibido un disparo y se encontraba consciente. La víctima fue atendida inicialmente en el lugar y trasladada en helicóptero medicalizado, para posteriormente ingresar en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, donde finalmente falleció.

Según las primeras investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil y la información remitido por la Subdelegación del Gobierno, se descartaría que los hechos estén relacionados con un episodio de violencia de género y la principal hipótesis apunta a que pudiera tratarse de un accidente de caza. No obstante, continúan practicándose las diligencias oportunas para esclarecer con exactitud las circunstancias en las que se produjo el disparo.