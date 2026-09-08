El Ayuntamiento de Palencia pretende abrir las piscinas de San Telmo el próximo verano

Una de las consecuencias del buen tiempo es que los palentinos podemos disfrutar de las piscinas municipales. En el caso de las piscinas municipales de la capital (Sotillo, El Monte y el Campo de la Juventud) han reunido a 75.000 bañistas a los largo de este verano.

Esta cifra supone un descenso del 8% respecto al verano del 2025 donde se llegó a los 82.000. Desde el Ayuntamiento de Palencia achacan este descenso en el número de bañistas a la sorprendente bajada que se ha producido en el mes de agosto.

El concejal de actividad físico deportiva, Orlando Castro, considera en Onda Cero que este descenso se puede deber a los rumores de existencia de plaga de garrapatas en las piscinas del Monte y a que tanto esta piscina como el Campo de la Juventud tuvieron que ser cerradas dos jornadas como consecuencia de que algunas personas defecaron siguiendo un reto viral.

La principal novedad de este verano ha sido la apertura de la piscina del Campo de la Juventud tras la cesión al Ayuntamiento de las instalaciones por parte de la Junta de Castilla y León. Aquí Orlando Castro se muestra satisfecho por el nivel de usuarios, pero espera que la Junta solucione los problemas detectados de cara al próximo verano.

Recordamos que la apertura del Campo de la Juventud vina acompañada del cierre de San Telmo debido a los problemas existentes en esta piscina. Castro afirma en los micrófonos de Onda Cero que el objetivo del consistorio es solucionar el problema en la depuradora de San Telmo para poderla reabrir el próximo año.