El Consejo Agrario Provincial de Palencia acuerda los precios de los pastos y las fechas de recolección para 2026.

El Consejo Agrario Provincial de Palencia ha celebrado esta mañana una reunión en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, bajo la presidencia del delegado territorial, José Antonio Rubio, para abordar diferentes asuntos de interés para la actividad agraria y ganadera de la provincia.

Durante la sesión, se ha aprobado por unanimidad el acta de la reunión anterior y se han adoptado los acuerdos relativos a los precios máximos y mínimos para el aprovechamiento de los pastos durante el año 2026, así como a las fechas tope para la recolección de las cosechas, en función de los distintos tipos de cultivos y de las tres zonas ganaderas de la provincia.

Uno de los asuntos abordados durante la reunión ha sido la propuesta de los precios máximos y mínimos que regirán durante el año 2026 para el aprovechamiento de los pastos en las distintas zonas ganaderas de la provincia.

Como en años anteriores, el Consejo Agrario Provincial ha tomado como referencia para su actualización el IPC interanual correspondiente al mes de julio, que en 2026 se sitúa en el 3,5%.

Con la actualización aprobada, el precio mínimo por hectárea se sitúa en 1,53 euros por hectárea en la zona norte, 2,03 euros en la zona intermedia y 2,97 euros en la zona sur. Por su parte, los precios máximos quedan establecidos en 3,58 euros por hectárea en la zona norte, 4,08 euros en la zona intermedia y 6,40 euros en la zona sur.

La aplicación del incremento del 3,5% supone una subida de cinco céntimos en el precio mínimo de la zona norte, de siete céntimos en la zona intermedia y de diez céntimos en la zona sur.

Los precios máximos y mínimos aprobados serán comunicados a las Juntas Agrarias Locales, a los ayuntamientos que, en defecto de estas, hayan asumido la gestión de los recursos agropecuarios locales y a las organizaciones profesionales agrarias de la provincia.

Fecha límite para la recolección

El segundo de los asuntos abordados ha sido la propuesta de las fechas tope para la recolección de las cosechas durante 2026.

El Consejo Agrario ha puesto en relieve la importancia de establecer estas fechas, especialmente en campañas que puedan verse condicionadas por circunstancias desfavorables, ya que permiten determinar el momento a partir del cual puede facilitarse la entrada del ganado en aquellas parcelas que todavía no hayan sido cosechadas.

Para fijar el calendario se ha tenido también en cuenta la normativa de la PAC 2023-2028 y, en particular, los condicionantes de determinados eco regímenes que establecen la obligación de mantener un porcentaje de la superficie de cultivo sin cosechar hasta el 1 de septiembre.

En este contexto, y siguiendo el criterio aplicado en campañas anteriores, el Consejo Agrario considera que el 15 de septiembre constituye un plazo suficiente para que puedan finalizar las labores de recolección en las parcelas acogidas a estos condicionantes.

Por ello, el órgano provincial ha acordado por unanimidad mantener el 15 de septiembre como fecha límite para la recolección de todos los tipos de cosecha, excepto el girasol, en las tres zonas ganaderas de la provincia.

En el caso del girasol, se mantiene como fecha tope el 1 de febrero en todas las zonas ganaderas, dado que su recolección se realiza habitualmente durante los meses de octubre y noviembre y este calendario permite mantener los criterios aplicados en campañas anteriores.