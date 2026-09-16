La Policía Nacional resuelve en Palencia una situación de amenaza grave tras una prolongada negociación

Agentes de la Policía Nacional intervinieron en la tarde del pasado 12 de septiembre de 2026, tras recibirse sobre las 16:57 horas un aviso gestionado por la Sala CIMACC 091, relacionado con una situación de amenazas graves en una vivienda situada en una zona residencial de la capital. A su llegada, los agentes comprobaron que se trataba de una actuación de elevada peligrosidad, en la que un hombre, en un notable estado de alteración, mantenía una actitud amenazante y portaba varias armas blancas, comprometiendo la seguridad de terceros y la suya propia.

Ante esta situación, se adoptaron de inmediato las medidas de seguridad necesarias para proteger a las personas presentes y se inició una labor de mediación encaminada a lograr una resolución pacífica del incidente. La complejidad de los hechos hizo necesaria la actuación coordinada de varios indicativos policiales y la activación de recursos sanitarios de apoyo. Durante más de una hora, los agentes desarrollaron una intensa labor de negociación, reduciendo progresivamente el peligro existente hasta lograr que la persona implicada depusiera su actitud amenazante y las armas que portaba pudieran serle retiradas con seguridad. Gracias a la profesionalidad, coordinación y capacidad negociadora de los policías actuantes, fue posible evitar consecuencias de extrema gravedad para todos los afectados.

La intervención finalizó con la detención de la persona implicada, que fue trasladada para su valoración por los servicios correspondientes y posteriormente pasó a disposición judicial. La Policía Nacional continúa con las actuaciones e investigaciones oportunas en el marco de las diligencias instruidas.