Gullón recibe la visita de Pascual para compartir sinergias del modelo de empresa familiar de Castilla y León

Galletas Gullón, empresa líder en el sector galletero, ha recibido a varios miembros de la familia Pascual en sus instalaciones de Aguilar de Campoo para compartir sinergias del modelo de empresa familiar castellano leonesa, sus visiones sobre la gestión del talento y la innovación.

En el recorrido por las plantas de producción de la galletera, en el que han estado acompañados por la presidenta de la galletera, Lourdes Gullón; el consejero delegado, Juan Miguel Martínez Gabaldón; el director Corporativo, David Casañ; y el director de Relaciones Institucionales, Javier Urbón; la familia Pascual ha profundizado en la trayectoria transformadora de Galletas Gullón en sus más de 130 años de historia.

El encuentro ha servido también para analizar el papel que desempeñan la estructura y los valores de la empresa familiar a la hora de construir proyectos sólidos y resilientes, con una visión de largo plazo y una estrecha vinculación con el territorio. Un modelo que, en ambos casos, contribuye a generar actividad económica, empleo y oportunidades en el entorno rural, al tiempo que permite proyectar las compañías a escala internacional.

En palabras de Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón, “es un orgullo recibir en nuestra casa a la familia Pascual, un auténtico referente de la industria alimentaria, con una capacidad de innovación y compromiso con el desarrollo sostenible que admiramos profundamente. Compartimos con ellos una misma forma de entender la actividad industrial: desde una perspectiva de largo plazo, profundamente vinculada al territorio y al bienestar de las personas. Este tipo de encuentros nos enriquecen, permiten sumar aprendizajes y poner en común cómo afrontamos retos como la transformación digital, la competitividad o la continuidad de nuestros proyectos empresariales sin perder de vista nuestras raíces”.

En palabras de Tomás Pascual, presidente de Pascual, “Gullón es un gran ejemplo de cómo la visión a largo plazo, la capacidad de innovación y el compromiso con una forma propia de hacer empresa responsable, pueden convertir un proyecto nacido en Aguilar de Campoo en un referente internacional. Para nosotros, esta visita ha sido una excelente oportunidad para conocer de cerca su experiencia, intercambiar impresiones y compartir aprendizajes con una familia empresaria que ha sabido combinar crecimiento, arraigo y visión de futuro a lo largo de generaciones”.

La relación con el territorio constituye uno de los principales elementos que comparten ambas compañías. Desde Aguilar de Campoo, Gullón ha desarrollado un proyecto industrial que combina su arraigo en Castilla y León con una creciente presencia internacional, actualmente con productos presentes en más de 125 países, alcanzando una facturación de 750 millones de euros en 2025.

Esta evolución ha ido acompañada de una apuesta continuada por la inversión mediante la reinversión de los beneficios, la innovación y la generación de empleo, con más de 2.300 puestos de trabajo directos.

Aspectos que han formado parte de las conversaciones mantenidas durante la visita, que también ha permitido abordar algunos de los principales retos a los que se enfrentan actualmente las empresas familiares, como el impulso de la innovación, la sostenibilidad, la mejora de la competitividad o los procesos de relevo y continuidad generacional.

Un encuentro que se enmarca en la voluntad de ambas familias empresarias de mantener espacios de encuentro y diálogo que favorezcan el intercambio de conocimiento y experiencias y contribuyan a seguir fortaleciendo el tejido empresarial de Castilla y León.