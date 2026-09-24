Fiscalía archiva la denuncia contra Laura Lombraña por la adjudicación de una vivienda protegida

Fue una de los temas que marcó la pasada campaña electoral a la Junta de Castilla y León. Hablamos de la denuncia presentada contra la concejala del PP en el Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, por la adjudicación de un chalé protegido.

Según ha avanzado elDiario.es, la Fiscalía de Palencia ha archivado esta denuncia. La información publicada por el medio de comunicación asegura que la decisión es “irrecurrible” aunque se puede acudir a la vía judicial. Según elDiario.es la denuncia se realizó en el mes de marzo por el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, la alcaldesa de Palencia y secretaria provincial de los socialistas palentinos, Miriam Andrés, y una tercera persona anónima. El Fiscal concluye que no concurren elementos para determinar que Lombraña cometiera delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias a la hora de adquirir una vivienda de protección construida sobre un solar que fue vendido por el Ayuntamiento de Palencia en el año 2019.

A pregunta de Onda Cero Palencia, la presidenta del PP, Angeles Armisén, ha expresado que en todo momento los populares han confiado en Laura Lombraña, que tras la denuncia archivada se buscaba lograr rédito electoral de forma malintencionada y torticera y exige que el PSOE se disculpe públicamente ante el daño al honor que se ha hecho a la concejala del PP en el Ayuntamiento de Palencia.