La Diputación de Palencia rinde homenaje en el documental “Centenarias” a las mujeres más longevas de la provincia

El Consejo de la Mujer se reunió esta mañana en el palacio provincial presidido por la diputada de Mujer, Patricia Pérez y el diputado del Área Social, Juan Antonio Obispo, para abordar las iniciativas previstas con motivo del Día de la Mujer Rural, que comenzará con el estreno del documental “Centenarias” el próximo día 6 de octubre; y que se celebrará por parte de la Institución provincial el próximo 14 de octubre en la Nave de Picos de Alar del Rey. Además, se daba cuenta de otras iniciativas sobre Igualdad que se desarrollarán el próximo mes a través del área de Servicios Sociales.

Una jornada que, este año tiene a las mujeres “centenarias” de la provincia como hilo conductor, y para ello la Diputación ha impulsado la elaboración del documental bajo ese título ha dirigido Alberto Arija, dentro de su serie documental “Mujeres”, en colaboración con Visual Creative y financiado por la institución provincial. Una serie que tantos éxitos está cosechando y que pretende reconocer y visibilizar la trayectoria vital de mujeres del medio rural palentino desde una perspectiva humana, cercana y profundamente inspiradora.

CENTENARIAS es un trabajo documental que se asoma a la perspectiva vital de siete mujeres extraordinarias: Carmen Asenjo, Dora Fernández, Carmen García, Juana

Blázquez, Ángela Perrote, Trinidad Aláiz y la colaboración especial de Eladia García, que observan su vida una vez cumplidos los cien años, al tiempo que plantean sus inquietudes, testimonios sobre el pasado, las emociones, los aprendizajes y las motivaciones que siguen marcando el día a día de estas mujeres centenarias, así como su relación con la familia, el entorno y la sociedad

El documental refleja el valor de quienes han trabajado incansablemente desde su juventud y han encarado pasajes vitales complejos con una entereza admirable, manteniéndose como el pilar fundamental que une y sostiene a sus familias. Desde el área de Servicios Sociales subrayan que la propuesta constituye “un homenaje a generaciones de mujeres que han sido fundamentales para mantener vivos nuestros pueblos, nuestras familias y nuestras tradiciones”, visibilizando su rol como transmisoras de experiencia colectiva y contribuyendo a combatir la soledad.

*** Este nuevo trabajo se estrenará el próximo 6 de octubre en el Centro Cultural Provincial de Palencia, a las 19:00 h., y el 9 de octubre en el Cine Amor Aguilar de Campoo a las 18:00 horas.

El ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA MUJER RURAL tendrá lugar el 14 de octubre, para en la Nave de Picos de Alar del Rey, a las 18:00 horas, con un programa que dará a conocer más adelante, pero que tendrá a las mujeres más longevas de la provincia como protagonistas.

En cuanto al resto de actividades, el programa de TEATRO Y SENSIBILIZACIÓN EN LAS AULAS, que se desarrolla en favor de la igualdad, la corresponsabilidad y la prevención en entornos digitales, apuntar que se completará con la representación de los espectáculos escénicos: “Mujeres que cambiaron el mundo” y “Rosa casi Rojo” en las siguientes localidades:

Cisneros. Viernes, 2 de octubre de 2026.

Villada. Viernes, 16 de octubre de 2026.

Amusco. Jueves, 15 de octubre de 2026.

Melgar de Yuso. Jueves, 22 de octubre de 2026.

Asimismo, a través del Servicio de Juventud, se ofertarán talleres educativos en los centros escolares:

ü Educación afectivo-sexual (para Educación Primaria y 3º/4º de ESO).

ü “Construyendo Igualdad”, centrado en abordar la prevención de la violencia de género, el análisis crítico de redes sociales (TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, etc.) y la ciberseguridad.

ü Corresponsabilidad en el hogar, diseñado para fomentar el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de cuidados.

ü Proyección del documental “Mujeres” en 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional para debatir sobre estereotipos y la contribución de la mujer rural.