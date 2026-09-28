Restaurante Cervecería Basi, KYOMU Resort y Barra de Villoldo Taberna dNorte pasan a la gran final del VII Campeonato Internacional de Elaboración de Patatas Bravas

La organización de Palencia Brava anuncia que los cocineros Jesús José Rojo de la Gala, de Cervecería Basi, con Brava Geometría; Javier Bartolomé Calvo, de KYOMU Resort con Bravas de montaña; y Liliana Rendon Arango, de Barra de Villoldo Taberna dNorte con Nuestras Bravas se han clasificado para la Gran Final tras superar la semifinal palentina celebrada hoy en el Hotel Rey Sancho. Los tres competirán mañana lunes 28 de septiembre junto a los finalistas internacionales por los galardones de la VII edición del Concurso Internacional de Patatas Bravas.

“La semifinal ha mostrado el nivel gastronómico de Palencia y una enorme solvencia técnica en la elaboración de bravas. Los tres clasificados llegan a la final con propuestas sólidas y muy reconocibles”, ha destacado Alvar Hinojal, estrella Michelín y jurado de UDB7.

Los tres finalistas han sido elegidos entre 9 aspirantes palentinos tras la valoración de un jurado que ha estado integrado por: Alvar Hinojal — Restaurante Alquimia-Laboratorio (Valladolid), Estrella Michelin; Ana Belén Toribio — Directora de GastroStyle; Begoña Tormo — Directora de 2 hasta las 2 en Onda Madrid; Javier Alfaro — Rosi la Loca World (Madrid). Ganador a las mejores patatas bravas del mundo 2025; Mar Romero — Directora de Mesa y Descanso en Capital Radio; y Rafael Antonín — Restaurante Casa Rafuel (Barcelona) y Chef Influencer. Uno de los influencers gastronómicos más populares de España.

El jurado ha tenido en cuenta los valores gastronómicos del plato (gusto, retrogusto, sabor, contraste, matices, producto y técnica), también su viabilidad en barra o sala (si es factible realmente en el servicio). Su estética (montaje, color, espectacularidad y disposición) y originalidad (novedad, ingenio y solvencia técnica) tendrán sus propios premios en la jornada de mañana para los dieciocho finalistas. La ponderación entre las puntuaciones obtenidas son las que han permitido la elección de los 3 finalistas palentinos.

Los semifinalistas palentinos han sido:

Barra de Villoldo & Taberna dNorte – Chef: Liliana Rendon | Receta: Nuestras Bravas Canela en Rama – Chef: Luis Manuel Cortés | Receta: La Palentina Brava Cervecería Basi – Chef: Jesús José Rojo | Receta: Brava Geometría El Maño – Chef: José Gregorio Figueredo | Receta: Bravas de la Tierra KYOMU Resort – Chef: Javier Bartolomé | Receta: Bravas de montaña by ky&ko La Parrilla de Don Jamón – Chef: Víctor Maestro | Receta: Brava Maestra La Traserilla – Chef: Luis Metodio Sánchez | Receta: Mi Hermana Brava San Remo – Chef: Alberto Villegas | Receta: Bravas Super Carmen Terra – Chefs: Julian Perdomo y Mahamadou Baradji | Receta: Bravas a la Importancia

PREMIOS “UNA DE BRAVAS 2026”

Los tres ganadores de la fase provincial, que ya han obtenido un premio consistente en un lote de productos de Coca-Cola valorado en 400 euros, entran ahora en una fase final en la que competirán con los participantes del concurso internacional en el que, además del reconocimiento al plato que han elaborado, podrán optar a los premios del mismo.

El campeón del concurso ganará 1.500 euros en efectivo, 1.500 botellines Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional (Oceangrain Audiovisual, con un valor de 500 euros), un lote Cerealto, lote de La Chinata, lote de Tudis Hostelería Profesional, lote de Frusangar y una obra de Antonio Guzmán Capel, mientras que el segundo clasificado obtendrá 1.000 euros en efectivo, 1.000 botellines Fuentes de Lebanza y también una obra del artista palentino, la misma que se otorgará al tercer clasificado, que también recibirá 500 euros en efectivo y 500 botellines Fuentes de Lebanza.

Además, se entregará un Premio a la Innovación ofrecido por Tudis Hostelería Profesional y el Premio a la Estética 'Hitcooking' ofrecido por Hitcooking Gastromagazine y Bodega Heraclio Alfaro y las dos menciones especiales: la del jurado popular ofrecida por la Agencia de Desarrollo Local de Palencia y La Chinata, y la del jurado profesional ofrecida por Frusangar.

SOBRE PALENCIA BRAVA

Desde 2020, Palencia acoge “Una de Bravas”, referente internacional que premia sabor, técnica, viabilidad y estética en torno a la tapa española más transversal. El certamen ha visto coronarse a cocineros de primer nivel y consolidar estilos regionales con identidad propia. Siete ediciones consecutivas en las que tanto participantes como jurado han sido, y son, TOP mundial. Por Palencia Brava pasan cada año Estrellas Michelin, creadores de contenido, académicos y periodistas gastronómicos del más alto nivel.

Los clasificados palentinos

Cervecería Basi – Chef: Jesús José Rojo de la Gala | Receta: Brava Geometría. Barra de Villoldo Taberna dNorte – Chef: Liliana Rendon Arango | Receta: Nuestras Bravas. KYOMU Resort – Chef: Javier Bartolomé Calvo | Receta: Bravas de montaña by ky&ko.

Los 18 finalistas en Palencia Brava 2026: