El Chef Mauro Barreiro con sus Bravas Colorás gana las mejores patatas bravas del mundo 2026

El Chef Mauro Barreiro (Cádiz) con las Bravas Colorás se ha proclamado campeón del VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas Palencia Brava 2026, UnaDeBravas. El pódium se completa con Taberna y Media (Madrid), con el chef José Luis Martinez con su plato Bravas Tradición y Asador de la Concepción (Albacete), con el Chef Javier García Albuger y su receta VRAVAS del Asador.

Las Bravas Colorás de Mauro Barreiro se podrán degustar desde el mes de noviembre en The Rock Hotel Gibraltar, una muestra más de la internacionalización del concurso.

La Gran Final se ha celebrado en el Hotel Rey Sancho (Palencia) con showcooking abierto al público y transmisión en streaming en el canal del Ayuntamiento de Palencia y en palenciabrava.es

Los ganadores han sido elegidos entre 18 finalistas tras la valoración de un jurado que ha estado integrado por Alvar Hinojal — Restaurante Alquimia-Laboratorio (Valladolid), Estrella Michelin; Ana Belén Toribio — Directora de GastroStyle; Begoña Tormo — Directora de 2 hasta las 2 en Onda Madrid; Elena Lucas — Restaurante La Lobita (Navaleno, Soria), La primera Estrella Michelin de Soria; Javier Alfaro — Rosi la Loca World (Madrid). Ganador a las mejores patatas bravas del mundo 2025; Mar Romero — Directora de Mesa y Descanso en Capital Radio; y Rafael Antonín — Restaurante Casa Rafuel (Barcelona) y Chef Influencer. Uno de los influencers gastronómicos más populares de España.

Destacar al chef Juan Rivera (Barcelona Wine Bar), que, estando clasificado para la final, no ha podido participar en el showcooking y optar a los premios debido a los problemas logísticos para desplazarse desde Washington D.C. (Estados Unidos).

PREMIOS “UNA DE BRAVAS 2025”

El campeón del concurso obtiene un premio consistente en 1.500 euros en efectivo gracias a Mahou, 1.500 botellines Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional (Oceangrain Audiovisual, con un valor de 500 euros), un lote Cerealto, lote de La Chinata, lote de Tudis Hostelería Profesional, lote de Frusangar y una obra de Antonio Guzmán Capel, mientras que el segundo clasificado obtendrá 1.000 euros en efectivo gracias a Choví y también una obra del artista palentino, la misma que se otorgará al tercer clasificado, que también recibirá 500 euros en efectivo gracias a D.O. Cigales.

Los 18 finalistas obtienen el diploma de Finalista del VII Concurso Internacional de elaboración de Patatas Bravas, Palencia Brava y lotes de productos de Choví, D.O. Cigales, La Chinata y Frusangar La Chulapona.

Además, se ha entregado un Premio a la Innovación ofrecido por Tudis Hostelería Profesional a La Caverna (Málaga) con el Chef Pachu Barrera y la Receta: Bravas Andaluzas.

El Premio a la Estética 'Hitcooking' ofrecido por Hitcooking Gastromagazine y Bodega Heraclio Alfaro se lo lleva Taberna y Media (Madrid), con el chef José Luis Martinez con su plato Bravas Tradición

En cuanto a las Menciones Especiales, el Jurado Profesional gracias a Frusangar y su patata La Chulapona, le ha otorgado este galardón a Velarde 13 (Madrid) con el chef Alejandro Martínez Díaz y sus Bravuconas. Por su parte, el Jurado Popular que por segundo año consecutivo se ha formado por los ganadores de las Rutas Bravas. Premio ofrecido por la Agencia de Desarrollo Local de Palencia y La Chinata le ha otorgado otra Mención Especial a Foodverzo (Zaragoza) Chef Luigi Rubertone y la Receta Bravas Foodverzo.

Por último, el Premio Especial Alimentos de Palencia, ofrecido por la Diputación de Palencia y Lavazza ha recaído en KYOMU Resort con el Chef Javier Bartolomé y la receta Bravas de montaña by ky&ko.

Premios 2026

Primer premio: Real Club Valderrama (Sotogrande, Cádiz) – Chef: Mauro Barreiro | Receta: Bravas Colorás

Segundo premio: Taberna y Media (Madrid) – Chef: José Luis Martínez Mora | Receta: Bravas Tradición

Tercer premio: Asador de la Concepción (Albacete) – Chef: Javier García Albuger | Receta: VRAVAS del Asador

Premio Especial a la Innovación: La Caverna (Málaga) – Chef: Pachu Barrera | Receta: Bravas Andaluzas

Premio Especial a la Estética: Taberna y Media (Madrid) – Chef: José Luis Martínez Mora | Receta: Bravas Tradición

Mención Especial del Jurado: Velarde 13 (Madrid) – Chef: Alejandro Martínez Díaz | Receta: Bravuconas

Mención Especial del Jurado Popular: Foodverzo (Zaragoza) – Chef: Luigi Rubertone | Receta: Bravas Foodverzo

Premio Especial Alimentos de Palencia: KYOMU Resort – Chef: Javier Bartolomé | Receta: Bravas de montaña by ky&ko

La patata brava, ese Icono nacido en el ecosistema de barras de la posguerra, se populariza en Madrid durante los años cincuenta y sesenta con casas como La Casona o Casa Pellico, la marca Las Bravas® (1959) y la referencia bibliográfica de Luis Carandell (1967) como hitos vertebrales. En paralelo, la escuela catalana consolida desde los setenta una lectura con alioli y aceite/salsa picante, con bares de culto como Bar Tomás. En Madrid, la familia de salsas “bravas” clásica se describe sin tomate, ligada con grasa y harina, pimentón y cayena, a veces con caldo; mientras que en otras regiones arraigan variantes con tomate o con alioli. Hoy hemos sido testigos de cómo esos estilos siguen creciendo y evolucionando con 19 propuestas que van de la tradición a la vanguardia conviviendo en el paladar y sin perder ni un ápice de su esencia.

Esa diversidad de estilos y estilística sostiene el magnetismo del plato y ha impulsado su evolución técnica en la alta cocina. Desde el origen hasta hoy, las bravas son a la vez tapa popular y cocina de vanguardia; son mucho más que una tapa: son seña de identidad de nuestra gastronomía.

Desde 2020, Palencia acoge “Una de Bravas”, referente internacional que premia sabor, técnica, viabilidad y estética en torno a la tapa española más transversal. Se convierte en el certamen más importante sobre las patatas bravas del mundo, es el más longevo y el que combina un jurado profesional, un jurado popular y la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda degustar las mejores patatas bravas durante las rutas bravistas. Una de Bravas, el Concurso Internacional de elaboración de Patatas Bravas pone a este plato en el eje de la ciudad durante 4 meses al año.

Los 18 finalistas en Palencia Brava 2026:

Asador de la Concepción (Albacete) – Chef: Javier García Albuger | Receta: VRAVAS del Asador

Blanco&Negro Café Tapas (Salamanca) – Chef: Frank Santos Alonso | Receta: Fran Bravo

El Chigrín (Granada) – Chef: Emma González Hernández | Receta: Brava Granastur

Foodverzo (Zaragoza) – Chef: Luigi Rubertone | Receta: Bravas Foodverzo

Hambueysería Amaren (Bilbao, Vizcaya) – Chefs: Aitor del Olmo y Manuel Gómez | Receta: Buey Bravo

Inferno Gastrobar (Gijón, Asturias) – Chef: Carolina Fanjul Losa | Receta: Korokke a Fuego

La Caverna (Málaga) – Chef: Pachu Barrera | Receta: Bravas Andaluzas

La Raspa VK (Madrid) – Chef: Chema de Isidro | Receta: BSS (Bravas Sostenibles Solidarias)

Le Qualité Tasca (Madrid) – Chef: Philip Parajan Alinsunurin | Receta: Milhoja Brava

Real Club Valderrama (Sotogrande, Cádiz) – Chef: Mauro Barreiro | Receta: Bravas Colorás

Rebo Restaurant (Sant Boi de Llobregat, Barcelona) – Chef: Evelyn Fortuny Fernández | Receta: Bravas Evelyn

Taberna y Media (Madrid) – Chef: José Luis Martínez Mora | Receta: Bravas Tradición

Tapes La Xara (Dénia, Alicante) – Chef: David Castelló Ruiz | Receta: Lingote de Oro

Velarde 13 (Madrid) – Chef: Alejandro Martínez Díaz | Receta: Bravuconas

Vrutal Club (Pozuelo de Alarcón, Madrid) – Chefs: Jorge Gutiérrez y Simón Hinojosa | Receta: Vravas

Cervecería Basi – Chef: Jesús José Rojo de la Gala | Receta: Brava Geometría.

Barra de Villoldo Taberna dNorte – Chef: Liliana Rendon Arango | Receta: Nuestras Bravas.

KYOMU Resort – Chef: Javier Bartolomé Calvo | Receta: Bravas de montaña by ky&ko.