El Ayuntamiento de Palencia adopta medidas para disminuir la población de palomas en San Juanillo

El verano y el hecho de que dejemos más desperdicios de alimentos en la calle es sinónimo de aumento de población de palomas, roedores y cucarachas. Los vecinos de la plaza de San Juanillo están hartos de la alta presencia de palomas. Esta abundante población hace que todos los elementos que conforman este espacio estén llenos de excrementos. La situación ha llegado a tal punto que incluso algunos vecinos han costeado de su propio bolsillo la instalación de pinchos o redes en sus ventanas o balcones. Ante estos hechos han reclamado al Ayuntamiento de Palencia que adopte medidas.

En Onda Cero Palencia nos hemos puesto en contacto con el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas. Nos confirma que tras recoger las quejas del colectivo, el consistorio ha dado aviso al servicio de plagas que ya ha puesto en marcha diferentes medidas para disminuir la población de palomas en la zona. Entre las medidas está la instalación de jaulas para atrapar palomas, el vuelo de rapaces por la zona y la instalación de nidos de grajillas para que se coman los huevos de las palomas. Antonio Casas reconoce que la situación que se vive en la Plaza de San Juanillo también se está dando en otras zonas de la capital.

También afirma que es normal que durante el verano aumente la presencia de palomas, roedores y cucarachas. Pese a ello, los avisos de los vecinos por la presencia de palomas y cucarachas así como los sensores instalados para determinar el número de ratas, avalan que se ha producido una disminución de estas especies en la capital palentina.