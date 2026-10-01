Ángel Martínez pregonero de la Semana Santa de Palencia

Desde la Hermandad de Cofradías de Semana Santa de Palencia informan que Ángel Martínez será el pregonero de la próxima semana de pasión de la capital. Contó con el respaldo del plenario de la Hermandad y ha recibido ya el visto bueno del Obispado.

Currículum cofrade

Ángel Alfonso Martínez González

Cofrade del Santo Sepulcro de Palencia desde 1977, hermano mayor entre 2001 y 2021 y presidente de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia entre 2012 y 2017.

Datos personales y profesionales

Nacido el 23 de enero de 1962. Casado, padre de dos hijos y abuelo de una nieta, quinta generación de una familia de tradición cofrade. Profesión: administrador del Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

Trayectoria en la Cofradía del Santo Sepulcro

Pertenece desde 1977 a la Real Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, Archicofradía de las Cinco Llagas de San Francisco y Cofradía de San Juan Bautista de Palencia. En 1981 se incorporó a su junta de Gobierno, en la que ocupó distintos puestos de responsabilidad. En 2001 fue elegido hermano mayor, cargo que desempeñó hasta noviembre de 2021. El cabildo eligió a su sucesor, Ángel Pérez Gutiérrez, el 21 de noviembre, tras aplazarse por la pandemia la elección prevista para octubre de 2020.

Durante su mandato como hermano mayor se amplió el patrimonio procesional de la cofradía con la incorporación de El Descendimiento, El Calvario, el Cristo del Perdón y el Cristo del Desenclavo, este último destinado a la realización de la Función del Descendimiento.

Durante su etapa como hermano mayor, la cofradía recuperó en 2003 la escenificación de la Función del Descendimiento y conmemoró en 2007 el sexto centenario de sus orígenes, fechados en 1407. El 1 de junio de 2018, Felipe VI concedió a la institución el título de Real. Estos hitos forman parte de la trayectoria colectiva de la cofradía durante su mandato.

Presidencia de la Hermandad de Cofradías

Antes de asumir la presidencia, ejerció como vicepresidente de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia en la junta presidida por Ramón Polanco. Fue aquella junta la que desarrolló el trabajo para obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de Palencia.

En septiembre de 2012 fui elegido presidente de la Hermandad, responsabilidad que ejercí hasta 2017. La declaración se concedió durante mi mandato, mediante resolución de 29 de noviembre de 2012, publicada en el BOE el 27 de diciembre de ese año, como resultado del trabajo realizado por la junta anterior.

Durante su presidencia, Palencia fue designada sede del IV Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, celebrado del 27 al 30 de octubre de 2016.

Otro de los logros de su presidencia de la Hermandad fue la puesta en marcha de Radio El Cimbalillo Cofrade, bajo la dirección de Raúl Muelas y con la colaboración de los jóvenes. La emisora ofrecía programación durante la Semana Santa para acercar sus actos y la actualidad cofrade a los oyentes. Las informaciones de 2015 y 2016 documentan su actividad y su contribución a la difusión de la Semana Santa palentina.

Juventud y vida de hermandad

Uno de los principales hitos de su presidencia de la Hermandad fue el impulso a la participación de los jóvenes. Esta labor dio lugar a la creación de un grupo juvenil dentro de la Hermandad, integrado por jóvenes de todas las cofradías palentinas, que abrió un espacio común de participación y colaboración entre ellas.

Desarrolló esta misma línea de trabajo en la Cofradía del Santo Sepulcro durante mi etapa como hermano mayor, fomentando la incorporación de los jóvenes y su participación en la vida de la cofradía.

Ha defendido la incorporación de niños y jóvenes a la vida cofrade y la continuidad del relevo generacional. Impulse la creación de la Sección Infantil y del Cuerpo de Acólitos, así como de mantener la actividad de la cofradía durante todo el año mediante encuentros juveniles, actividades infantiles, charlas con mayores y visitas a residencias.

El IV Encuentro de 2016 dio expresión a esta atención a la juventud mediante mesas redondas, convivencia, visitas a las cofradías, un vía crucis extraordinario y la eucaristía de clausura. Su programa favoreció el intercambio de experiencias entre 900 jóvenes cofrades de distintos lugares de España.

El 18 de octubre de 2025 participé como ponente en el pódcast cofrade «El JOHC, ¿hacia dónde vamos?», dentro del XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías de Elche. Intervine como expresidente de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia y presidente del IV JOHC Palencia 2016, en una mesa moderada por Salvador Campello Iborra. Mi participación se centró en la experiencia organizativa de Palencia 2016, la consolidación y evolución de los encuentros y el protagonismo de los jóvenes cofrades en su organización y futuro.