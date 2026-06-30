Natalia Serrano, nuevo directora de la Fundación Santa María la Real

La Fundación Santa María la Real ha cerrado el primer semestre del año consolidando su actividad y ampliando su impacto en el conjunto del territorio nacional, especialmente en los ámbitos del empleo, la inclusión social, la cultura y la conservación del patrimonio. Además, ha reforzado su proyección internacional, con iniciativas en más de 17 países.

Compromiso con el empleo y la inclusión social

“Seguimos comprometidos con la promoción del empleo”, explicaban desde la entidad al término del encuentro, “hemos puesto en marcha cerca de 30 Lanzaderas de Empleo en todo el país que están ayudando a más de 500 personas desempleadas”. Asimismo, han impulsado programas dirigidos a colectivos vulnerables, entre los que destacan iniciativas para mujeres desempleadas como Entrena Empleo o Pemcyl, con más de 200 mujeres atendidas. Igualmente, se han desarrollado proyectos para la orientación vocacional de jóvenes vulnerables en colaboración con Servicios Sociales y centros educativos, que han atendido a cerca de 900 menores.

Además, el programa Salvia se afianza en el territorio nacional como una solución de innovación social para la prevención de la desinstitucionalización y soledad no deseada de personas mayores, con más de 300 beneficiarios y con especial impacto en zonas rurales.

Cultura, patrimonio y paisaje

La Fundación ha mantenido una intensa programación cultural y de patrimonio. Más de 7.000 personas han participado en actividades culturales y exposiciones. En este ámbito, la entidad continúa reforzando su papel como referente en conservación preventiva, con nuevos proyectos de monitorización del patrimonio y acuerdos institucionales. Al mismo tiempo, ha consolidado su apuesta por la innovación y el emprendimiento con la puesta en marcha de hubs culturales y programas de aceleración para entidades y proyectos emergentes.

Sigue, igualmente, incentivando acciones dirigidas a su red de Amigos del Patrimonio, personas comprometidas, pequeños y grandes mecenas que con su aportación contribuyen a llenar de vida el patrimonio con iniciativas como el ciclo de conciertos Las Piedras Cantan o el programa Emeritus.

25 años cuidando de personas mayores y/o dependientes

El Patronato de la Fundación ha destacado el importante papel que desarrollan a diario sus centros Tercera Actividad de Aguilar de Campoo (Palencia) y Valdelafuente (León). De hecho, este mes de junio se cumplen 25 años desde que el centro palentino abriese sus puertas y, desde entonces, han atendido a más de un millar de personas mayores y/o dependientes y han formado a casi 200 profesionales, siempre desde el “respeto, la cercanía, profesionalidad y empatía que les caracterizan”, reseñaban desde el patronato.

Natalia Serrano, nueva y primera directora de la Fundación

Coincidiendo con este momento de consolidación, la Fundación inicia una nueva etapa con el nombramiento de Natalia Serrano Serrano como directora general, tras la salida de la entidad del anterior director Álvaro Retortillo Osuna, a quien tanto el patronato como la nueva dirección han querido agradecer su “compromiso, dedicación y entrega a lo largo de los últimos años”.

Con más de una década de trayectoria en la organización, Serrano será la primera mujer al frente de la dirección de la entidad, donde hasta ahora ha desarrollado funciones clave en distintas áreas estratégicas, desde la innovación y el desarrollo de negocio hasta la dirección de programas de empleo e inclusión social.

“Este nombramiento refleja el firme compromiso de la fundación con el talento interno y la continuidad de un modelo basado en la innovación social, la generación de impacto y la colaboración público-privada”, apuntaba el presidente de la entidad, Ignacio Fernández Sobrino, al término de la reunión.

Por su parte, la nueva directora, se mostraba agradecida por la confianza que le ha otorgado el patronato y el equipo directivo, así como ilusionada por el nuevo reto que se le plantea. “Este año nos hemos centrado en afianzar y consolidar una estrategia centrada la unificación de líneas de actividad y para generación de sinergias internas que impulsen nuestra innovación, con el objetivo de mejorar la eficiencia y multiplicar el impacto de social y cultural de nuestros programas”.

Breve perfil profesional de Natalia Serrano

Serrano, nacida en León, cuenta con más de una década de trayectoria en la Fundación, donde ha desempeñado responsabilidades clave en áreas estratégicas como empleo, inclusión social, innovación y desarrollo de negocio. Hasta su nombramiento, ejercía como directora de Proyectos, Innovación y Estrategia, liderando la coordinación global de las distintas líneas de actividad de la entidad y la gestión de equipos multidisciplinares.

A lo largo de su carrera profesional, ha dirigido iniciativas de innovación social de ámbito nacional e internacional orientadas a mejorar la empleabilidad, impulsar el emprendimiento con impacto social y favorecer la inclusión de colectivos vulnerables, entre ellos personas desempleadas, jóvenes, mujeres y personas mayores. Su papel ha sido especialmente relevante en el desarrollo y consolidación y diversificación de programas innovadores como son las Lanzaderas de Empleo, referentes en el ámbito de las políticas activas de empleo.

En el ámbito académico, ha completado su formación en instituciones de referencia como ESADE, ESIC, Universidad de Valladolid y la Universidad Complutense de Madrid o Mondragon entre otras. Diplomada en Trabajadora social y Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, es especialista en marketing, desarrollo de negocio e innovación y emprendimiento social. Natalia Serrano combina una sólida base académica con experiencia práctica en dirección estratégica y en el diseño de soluciones con impacto para escalar proyectos de innovación social, establecer alianzas con empresas e instituciones y desarrollar líneas de financiación a nivel nacional e internacional.