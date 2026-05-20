Más de 90 tipos de cerveza se podrán degustar durante la III Feria Artesanal de Palencia

La cerveza artesana llenará la Plaza Pío XII de la capital palentina del 28 al 31 de mayo con la tercera edición de la Feria de Cerveza Artesanal, un evento que reunirá durante cuatro días a productores, música en directo, foodtrucks y talleres infantiles. Organizada por La Ruta del Lúpulo S.L., con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia a través de la Agencia de Desarrollo Local, la cervecera local Yesta y Gribeer, en ella se podrán degustar más de 90 tipos de cervezas artesanas diferentes de la mano de profesionales llegados desde Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León.

Pero, además de probar esta bebida, la feria incluirá una serie de actividades para amenizar la experiencia, como un concurso el domingo 31 en el que se entregarán premios a la Mejor Etiqueta, a la Mejor Cerveza y a la Mejor FoodTruck del festival. Concretamente las food trucks participantes son: Smoke (burguer premium); La Torta del mono (brioches rellenos); Mcanudos (parrilla argentina); D&D (comida venezolana); Baden Baden (salchichas alemanas); La Olla móvil (shawarmas) y Royal Creps (dulce).

Por otro lado, la música será una parte fundamental de esta feria, con varios conciertos. Así, la inauguración oficial contará el jueves por la tarde con el DJ palentino Danny Willy. Ya el viernes 29 de mayo a las 22 horas, el encargado de amenizar la jornada será el espectáculo musical ‘Boop Show’. El sábado a las 22 horas, tendrá lugar el concierto del grupo de rock ‘Erratas’ y ya el domingo, a las 20 h será el turno de ‘Yatetoko’ con versiones indie, pop y rock. Además, la feria contará con una serie de actividades pensadas para los más pequeños de la casa como talleres de creación de chapas o de marcapáginas.

Todo ello, en un festival de carácter familiar, que se desarrollará una edición más con el objetivo de dinamizar la economía local, atraer el turismo, ofrecer una alternativa de ocio de calidad para todos los públicos, así como para dar a conocer un producto elaborado de forma artesanal y profundizar en la cultura de esta bebida cada vez más instaurada en España.