La candidata socialista al Congreso de los Diputados, María Luz Martínez Seijo ha defendido hoy que los avances en igualdad impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez han mejorado de forma tangible la vida de miles de mujeres palentinas y han advertido de que en estas elecciones "también se decide si España sigue avanzando en derechos o retrocede de la mano de la derecha y la extrema derecha.

"Las políticas de igualdad no son una cuestión simbólica ni ideológica. Son políticas que permiten que las mujeres tengan más empleo, mejores salarios, más independencia económica y una mayor protección frente a cualquier forma de violencia", ha afirmado Martínez Seijo.

Los candidatos socialistas han recordado que España se sitúa hoy entre los países europeos más avanzados en igualdad gracias a medidas impulsadas por los gobiernos socialistas, como la Ley de Paridad, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el refuerzo de la lucha contra la violencia machista o las políticas de conciliación y corresponsabilidad. En el caso de Palencia, estas medidas han tenido un impacto directo. Cerca de 5.000 mujeres de la provincia reciben apoyo a través del Ingreso Mínimo Vital, mientras que miles de trabajadoras se han beneficiado de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, uno de los instrumentos que más ha contribuido a reducir la brecha salarial. Además, alrededor de 2.000 familias palentinas se benefician cada año de la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidados, favoreciendo una conciliación más justa y una corresponsabilidad real entre hombres y mujeres.

Las candidatas también han destacado que más del 60% de las personas beneficiarias de la subida del SMI son mujeres, una medida que ha permitido mejorar especialmente la situación de trabajadoras con salarios bajos, muchas de ellas vinculadas al comercio, los cuidados, la hostelería o los servicios. Sin embargo, Martínez Seijo ha advertido de que todavía persisten desigualdades importantes. En Palencia, como en el conjunto de España, las mujeres siguen concentrando una parte importante del desempleo, asumen más responsabilidades de cuidados y continúan sufriendo brechas laborales y salariales.

"Por eso no podemos permitirnos dar ni un paso atrás. Todavía queda camino por recorrer para lograr la igualdad real y efectiva", ha señalado Seijo. La candidata ha criticado duramente la posición del Partido Popular y de Vox en esta materia.

"Nos preocupa profundamente ver cómo el Partido Popular normaliza acuerdos con quienes niegan la violencia machista, atacan las políticas de igualdad y cuestionan derechos que han costado décadas conquistar. Las mujeres palentinas saben perfectamente qué significan esos discursos y lo que está en juego en estas elecciones", ha afirmado Martínez Seijo.

Asimismo, ha recordado que muchas de las principales medidas impulsadas durante los últimos años han contado con el rechazo o la oposición de la derecha, desde las iniciativas para reforzar la igualdad retributiva hasta blindar el derecho al aborto.

De cara a la próxima legislatura, el PSOE plantea profundizar en las políticas de igualdad con nuevas medidas para facilitar la conciliación, ampliar la red pública de escuelas infantiles, reforzar la protección frente a la violencia de género, impulsar la inserción laboral de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados y reducir la brecha salarial.

La candidata también se han comprometido a impulsar programas específicos para mujeres rurales y emprendedoras, mejorar el acceso a servicios de conciliación en municipios pequeños y reforzar los recursos destinados a víctimas de violencia machista en toda la provincia.

"Queremos que cualquier niña que hoy estudia en Palencia crezca sabiendo que tendrá las mismas oportunidades que cualquier hombre y que podrá desarrollar su proyecto vital con libertad, seguridad e independencia económica. Ese es el proyecto del PSOE", ha concluido Martínez Seijo.