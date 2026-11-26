La candidata socialista al Congreso ha destacado el impacto positivo que las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez están teniendo para los cerca de 44.000 pensionistas de la provincia de Palencia. Actualmente la pensión media en Palencia supera los 1.400 euros mensuales y la pensión de jubilación ronda los 1.600 euros. Desde 2018 ambas han experimentado incrementos superiores al 44%, gracias a la revalorización anual conforme al IPC. "Hoy nuestros mayores tienen la tranquilidad de saber que sus pensiones no pierden poder adquisitivo cuando suben los precios. Esa seguridad no existía con el Partido Popular que hizo casi desaparecer la hucha de las pensiones, mientras que este Gobierno ha inyectado 20.000 M", ha afirmado María Luz Martínez Seijo. La candidata recuerda que el PP implantó una fórmula que limitaba las subidas al 0,25%, provocando pérdidas constantes de poder adquisitivo para millones de pensionistas.

"Los pensionistas palentinos saben perfectamente quién garantizó sus derechos y quién puso en riesgo el sistema público". La socialista ha subrayado además que las pensiones constituyen uno de los principales motores económicos de la provincia. En numerosos municipios palentinos representan una fuente esencial de estabilidad, consumo y mantenimiento de actividad económica. Durante la próxima legislatura el PSOE propone seguir aumentando las pensiones mínimas, reforzar el complemento de brecha de género, ampliar los recursos para la dependencia y desarrollar una estrategia específica contra la soledad no deseada. "Nuestro compromiso es claro: blindar las pensiones públicas y garantizar que quienes levantaron este país vivan con dignidad y seguridad", ha concluido.