Mañueco apoya a los candidatos del PP al Congreso y al Senado por Palencia haciendo un llamamiento a la movilización

El PP de Palencia ha presentado a su equipo para el 29N con el objetivo de abrir una nueva etapa para España y defender los intereses de la provincia.

Durante el encuentro, que ha contado con la presencia del presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, los populares han destacado que las candidaturas al Congreso y Senado, representan una combinación de experiencia, renovación y conocimiento de la realidad provincial, con perfiles vinculados a los ayuntamientos, al sector público, al campo y al tejido asociativo. Un equipo que conoce las necesidades de los ciudadanos y que quiere trasladar la voz de Palencia a las instituciones nacionales.

Milagros Marcos, número 1 al Congreso de los Diputados, ha destacado que España no puede seguir pagando las consecuencias de un gobierno más preocupado por sobrevivir que por resolver los problemas de los españoles.

Además, ha centrado su intervención en denunciar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y la falta de respuestas a los principales problemas que preocupan a las familias, los trabajadores, los jóvenes y los sectores productivos y al sector primario.

Marcos ha defendido el voto útil y responsable el 29N porque España necesita un cambio de rumbo ante un Ejecutivo que, a su juicio, ha convertido la política en una

sucesión de problemas, cesiones y decisiones condicionadas por sus propias necesidades de supervivencia parlamentaria.

“Volver a reconstruir España tras el Gobierno de Sánchez no será tarea fácil. Derribar el muro y volver a unir a los españoles sin exabruptos requiere una política seria, experiencia y altura de miras”, ha trasladado.

Por su parte, Roberto Martín, número 1 al Senado, ha asegurado que las elecciones del 29 de noviembre representan una oportunidad para recuperar la confianza en las instituciones, mejorar la vida de las familias y construir un proyecto de país que una a los españoles y no enfrente a las personas.

Martín ha reivindicado la experiencia de gestión del Partido Popular y el proyecto liderado por Alberto Núñez Feijóo como una alternativa sólida, preparada para responder a las necesidades reales de los ciudadanos y gobernar para el conjunto de la sociedad.

“España necesita un cambio político que permita recuperar la confianza, la estabilidad y la ilusión por el futuro. Queremos un Gobierno que gobierne para todos los españoles, que escuche a las personas y que trabaje para mejorar su vida, independientemente de a quién hayan votado”, ha manifestado.

El candidato al Senado ha situado a clase media como el motor de España con menos impuestos, más productividad y mejores salarios. “Las familias son el centro de las prioridades del proyecto popular, porque entre nuestras prioridades está que dispongan de una mayor capacidad económica y puedan afrontar sus gastos con más tranquilidad.

“Queremos que las familias tengan más capacidad económica, que el esfuerzo de trabajar tenga una recompensa y que los jóvenes puedan acceder a una vivienda, encontrar oportunidades laborales y desarrollar su proyecto de vida. La política debe servir para facilitar las cosas a los ciudadanos, no para complicárselas”, ha defendido.

Por otro lado, la presidenta provincial del PP de Palencia, Ángeles Armisén, ha subrayado que el partido afronta estas elecciones con un proyecto centrado en las personas, la cercanía y la defensa de los intereses de la provincia.

“Palencia necesita tener voz, presencia y capacidad de influir en las decisiones que afectan a su futuro. Tenemos un equipo preparado, comprometido con esta tierra y dispuesto a trabajar por cada uno de nuestros municipios”.

En este sentido, ha defendido que el objetivo es que las necesidades de los 191 municipios palentinos estén presentes en la agenda nacional y que la provincia cuente con las mismas oportunidades para crecer, generar empleo, atraer inversiones y garantizar unos servicios públicos de calidad.