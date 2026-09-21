Kurt Elling, Michel Camilo y Billy Cobham encabezan el XIII Festival Internacional Jazz Palencia

Trece ediciones consolidan al Festival Internacional Jazz Palencia como una de las citas destacadas del calendario jazzístico español. El próximo mes de noviembre, los teatros Principal y Ortega volverán a reunir en Palencia a grandes figuras nacionales e internacionales en una programación que recorre diferentes lenguajes y generaciones del género, desde el jazz vocal y la fusión hasta el encuentro con el flamenco y la música cubana.

Antonio Serrano protagoniza el primero de los cinco grandes conciertos

El festival abrirá sus grandes conciertos el sábado 7 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal, con Antonio Serrano & Kaele Jiménez Cuarteto, que presentarán Jazz CaLó, un proyecto que reinterpreta la tradición flamenca desde la libertad creativa y el lenguaje del jazz.

El virtuoso armonicista Antonio Serrano, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025 y ganador de un Latin Grammy, es una referencia internacional de su instrumento y uno de los músicos que acompañaron a Paco de Lucía durante la última etapa de su carrera. En esta ocasión une fuerzas con Kaele Jiménez, uno de los jóvenes pianistas con mayor proyección del panorama actual, para construir un diálogo entre jazz y flamenco que remite a encuentros históricos como los protagonizados por Paco de Lucía y Chick Corea, Tomatito y Michel Camilo o Chano Domínguez y Javier Colina.

Junto a ellos estarán el prestigioso batería Marc Miralta y el conocido bajista Juanfe Pérez. La armónica y el piano lideran así una conversación musical abierta entre estilos, culturas y generaciones. Jazz CaLó ha sido nominado en 2026 a Mejor Álbum de Jazz en los Premios de la Academia de Música de España.

Kurt Elling y The Yellowjackets celebran el legado de Weather Report

El viernes 13 de noviembre, a las 21:00 horas, comenzará en el Teatro Ortega la serie de cuatro conciertos incluidos en el abono con una alianza de auténtico lujo: Kurt Elling & The Yellowjackets, que llegarán a Palencia con Celebrate Weather Report.

Kurt Elling está considerado una de las grandes voces masculinas del jazz contemporáneo. Su capacidad para reinventar estándares, su dominio técnico y su particular concepción narrativa de la interpretación le han proporcionado 16 nominaciones y dos premios Grammy, además de tres Prix du Jazz Vocal, dos premios Echo alemanes, dos Edison holandeses y un Tony, entre otros reconocimientos.

A su lado estará una formación histórica del jazz contemporáneo, The Yellowjackets, que después de más de cinco décadas de trayectoria continúa haciendo de la exploración y la renovación su seña de identidad. Con 27 álbumes publicados, dos premios Grammy y 17 nominaciones, el grupo ha construido un lenguaje propio a partir de una vibrante combinación de estilos e influencias.

En el Teatro Ortega actuarán Kurt Elling a la voz, Russell Ferrante a los teclados, Bob Mintzer al saxo, Dane Alderson al bajo y Marcus Finnie a la batería.

Michel Camilo, un maestro del piano en formato de trío

La programación continuará el sábado 14 de noviembre, a las 20:30 horas, con el Michel Camilo Trío, una de las grandes citas de esta decimotercera edición.

Pianista virtuoso, compositor y músico de poderosa presencia escénica, Michel Camilo ha desarrollado una carrera internacional capaz de tender puentes entre el jazz, la música clásica y las sonoridades populares. El artista dominicano ha sido reconocido, entre otros galardones, con premios Grammy, Latin Grammy y Emmy.

Camilo acudirá a Palencia en formato de trío y acompañado por dos músicos de extraordinaria trayectoria: el baterista Antonio Sánchez y el contrabajista Ricky Rodríguez. Tres personalidades musicales que construyen sobre el escenario un diálogo de enorme intensidad rítmica e improvisadora.

El repertorio permitirá recorrer diferentes etapas de la extensa discografía de Camilo, con composiciones convertidas ya en referentes de su carrera, como Caribe, From Within, And Sammy Walked In u On Fire, junto a estándares universales como A Night in Tunisia, Song for My Father o Perdido.

Billy Cobham, historia viva de la batería de jazz

El segundo fin de semana de conciertos en el Teatro Ortega comenzará el viernes 20 de noviembre, a las 21:00 horas, con otro nombre fundamental de la historia del género: Billy Cobham, que llegará a Palencia al frente de su quinteto.

El baterista panameño-estadounidense alcanzó notoriedad a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta trabajando con Miles Davis y, posteriormente, como integrante de la Mahavishnu Orchestra. Su trayectoria posterior lo ha convertido en uno de los músicos más influyentes de la historia del jazz-fusión.

En 1973 publicó su debut como solista, Spectrum, un álbum decisivo para el desarrollo de la fusión y convertido con el paso del tiempo en una obra de referencia. Cobham fue uno de los pioneros en incorporar la potencia rítmica del rock a la complejidad y polirritmia del jazz, contribuyendo, junto a músicos como Tony Williams y Jack DeJohnette, a transformar el lenguaje de la batería moderna.

En Palencia estará acompañado por Victor Cisternas, al bajo; Carl Mörner, a la guitarra; Jorge Vera, a los teclados, y Bjorn Arko, al saxo.

Cucurucho Valdés y Javier Colina ponen el broche final con un homenaje a Bebo Valdés

El sábado 21 de noviembre, a las 20:30 horas, el XIII Festival Internacional Jazz Palencia cerrará sus grandes conciertos con Cucurucho Valdés & Javier Colina Trío y su proyecto Para Bebo, un homenaje musical y emocional a una figura esencial de la música cubana: Bebo Valdés.

El contrabajista Javier Colina, considerado uno de los músicos españoles de mayor prestigio internacional, y el pianista cubano Roberto Carlos “Cucurucho” Valdés, nieto de Bebo, recuperan en este proyecto una relación musical que hunde sus raíces en los encuentros que ambos mantuvieron hace más de dos décadas durante algunas actuaciones de Bebo Valdés y Diego “El Cigala”.

Para Bebo celebra la vida, la obra y el legado artístico y personal del pianista, compositor y arreglista cubano. Para ello, Colina y Cucurucho recuperan parte del repertorio que Bebo Valdés y Javier Colina grabaron a dúo en el histórico Village Vanguard de Nueva York e incorporan piezas de la música clásica y popular cubana y composiciones originales de Cucurucho Valdés.

Después de más de 150 conciertos por distintas ciudades españolas y europeas, el proyecto llegará a Palencia completado por el prestigioso percusionista cubano Inor Sotolongo, en un cierre que conecta memoria, tradición y presente del jazz latino.

Jazz para toda la familia

El festival mantendrá también su apuesta por acercar el jazz a los más pequeños con un nuevo concierto familiar en el Teatro Principal el domingo 8 de noviembre, a las 12 de la mañana.

La formación Swing for Kids estrenará De Cine, un espectáculo que propone un viaje por dos universos que han mantenido una estrecha relación a lo largo de la historia: el swing y el cine. La propuesta plantea una aventura musical para disfrutar del jazz en familia, acercando sus ritmos y códigos a los más pequeños de una manera divertida y participativa y demostrando que, con un poco de swing, cualquier película puede convertirse en una fiesta.

IX Premio Internacional ‘Ramos Ópticos’ al mejor relato sobre jazz

Como viene siendo tradición, inmediatamente antes del concierto inaugural del sábado 7 de noviembre en el Teatro Principal se hará entrega del IX Premio Internacional ‘Ramos Ópticos’ al mejor relato sobre jazz.

El certamen literario mantiene así una de las señas de identidad del Festival Internacional Jazz Palencia: el diálogo entre música y literatura y la voluntad de extender la cultura del jazz más allá de los escenarios.

Federico del Barrio firma el cartel de la XIII edición

El cartel del XIII Festival Internacional Jazz Palencia ha sido realizado por Federico del Barrio, historietista e ilustrador madrileño con una extensa trayectoria vinculada al cómic, la prensa y la ilustración editorial.

Del Barrio publicó su primer cómic en 1979 en la prestigiosa revista francesa Pilote y posteriormente colaboró con publicaciones españolas como Totem, Bumerang, Rampa y Cimoc, para la que dibujó en 1982 la serie Tierra, S.A., con guion de Pérez Navarro.

Fue además uno de los autores principales de la emblemática revista Madriz, publicación fundamental de la renovación gráfica española de los años ochenta. A lo largo de su carrera ha desarrollado también una importante labor como viñetista de prensa diaria e ilustrador de numerosos libros.

Con Federico del Barrio, el festival continúa una tradición que cada año confía su imagen a destacados nombres de la ilustración y las artes gráficas españolas.

Entradas y abonos

Los abonos para los cuatro conciertos del Teatro Ortega, que tendrán lugar los días 13, 14, 20 y 21 de noviembre, podrán adquirirse del 23 de septiembre al 8 de octubre, tanto en la taquilla del Teatro Ortega —abierta todos los días de 18:00 a 22:00 horas— como a través de la web del festival, jazzpalencia.es.

El precio del abono para los cuatro conciertos es de 98 euros.

A partir del 9 de octubre saldrán a la venta las entradas sueltas para los cuatro conciertos del Teatro Ortega, con los siguientes precios: 30 euros en Zona A, 28 euros en Zona B y 25 euros en Zona C.

Las entradas para el concierto inaugural del sábado 7 de noviembre en el Teatro Principal, fuera de abono, podrán adquirirse desde el 23 de septiembre en la propia taquilla del Teatro Principal y a través de jazzpalencia.es. Los precios serán de 28 euros para butacas de patio, plateas y palcos; 25 euros para delanteras de preferencia y anfiteatro; 20 euros para preferencia y anfiteatro, y 12 euros para localidades de visibilidad reducida.

Las entradas para el concierto familiar de Swing for Kids, que tendrá lugar el domingo 8 de noviembre en el Teatro Principal, tendrán un precio de 8 euros para niños y 10 euros para adultos.