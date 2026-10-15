La Junta asigna una mediadora comunicativa a Matías

Matías Cubillo Iglesias, alumno del CPREE Carrechiquilla de Palencia, cuenta finalmente desde el pasado 8 de octubre con la figura de una mediadora comunicativa, un recurso especializado para garantizar su derecho a la accesibilidad, el lenguaje y la inclusión educativa en igualdad de condiciones.

Esta medida llega tras dos cursos escolares de incansable lucha por parte de la familia del menor. Todo comenzó con un primer periodo de gestiones a título personal y reclamaciones en su anterior colegio, el CEIP Pradera de la Aguilera de Villamuriel de Cerrato, para solicitar este recurso adaptado, lo que desembocó el pasado año en un procedimiento en los tribunales. Asimismo, el pasado 14 de septiembre la familia llegó a pernoctar a las puertas de la Dirección Provincial de Educación para visibilizar la situación logrando a partir de esa acción de protesta ser recibidos por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, y la directora provincial de Educación, Pilar Alonso Celada.

A pesar de contar con una sentencia firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el pasado 17 de abril, la Consejería de Educación agotó todos los plazos hasta llegar al requerimiento de ejecución de sentencia, momento en el que la administración autonómica ha procedido a materializar la incorporación de la profesional.

Jornada lectiva completa y agradecimiento

La mediadora acompañará a Matías durante toda su jornada lectiva y trabajará de forma coordinada con el equipo docente y el resto de profesionales que le atienden en el colegio. La mediación comunicativa es un apoyo fundamental que facilita la interacción, el aprendizaje, la autonomía y la transmisión de información en el entorno escolar, eliminando las barreras a las que se enfrentaba Matías debido a sus necesidades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje.

La familia de Matías desea expresar su profundo agradecimiento por la llegada de la mediadora y por todo el apoyo y cariño recibidos durante este tiempo por parte de toda la sociedad y la comunidad educativa. Confían, además, en que este logro sirva para que ninguna otra familia tenga que atravesar un camino similar para ver reconocidos los derechos educativos básicos de sus hijos.