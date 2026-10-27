Investigado por robar en diferentes localidades de la provincia de Palencia

La Guardia Civil de Palencia, dentro del marco de la Op. PALLANTIA-AMG, ha logrado esclarecer un total de seis robos con fuerza cometidos en el interior de viviendas habitadas en las localidades Venta de Baños, Villamuriel de Cerrato y Villalobón. La investigación comenzó tras detectarse una intensa actividad delictiva en el mes de noviembre de 2025. En apenas 24 horas se llevaron a cabo una serie de robos en los que los asaltantes se hicieron con 12560 € en efectivo, joyas, tres relojes, un televisor, décimos de lotería de Navidad, ropa deportiva y un armero con tres armas de fuego, las cuales fueron recuperadas posteriormente. Tras analizar las pruebas existentes, se procedió a la investigación de una persona en la localidad de Salou, en Tarragona, continuando con el desarrollo de la misma para poder determinar la posible participación de más personas o la implicación del investigado en otros hechos de idéntica naturaleza. Las diligencias han pasado a disposición judicial en Palencia.

Recomendaciones

Desde Guardia Civil queremos recordar lo importante que es cerrar correctamente las puertas y ventanas, usando las llaves si se poseen. Si varias personas han tenido acceso a su vivienda usando llaves, cambie los bombines correspondientes. No desconecte totalmente la electricidad. Si tiene la posibilidad de dejar ropa tendida en ausencias no muy prolongadas, hágalo. No comente su ausencia con desconocidos ni lo haga público a través de sus redes sociales. Si dispone de alumbrado exterior es aconsejable que haga uso de él como si estuviera en la vivienda, así como, en ausencia prolongadas, es muy recomendable solicitar a una persona de confianza que recoja la correspondencia y abra la vivienda y encienda la luz ocasionalmente. Si aprecia la presencia de marcas en las puertas o ruidos no habituales, no dude en ponerse en contacto con la Guardia Civil llamando al 062 a cualquier hora del día, cualquier día del año.