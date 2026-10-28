Investigado en Palencia por comercializar mecheros falsos

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona por la comisión de un supuesto delito contra la propiedad industrial. En el transcurso de la realización de una inspección a un bazar de la capital, los agentes se percataron de la presencia de un expositor que contenía una gran cantidad de mecheros falsificados. Tras inspeccionar dichos objetos, se interesaron por la existencia de alguno más en el almacén, procediendo también a su retirada. Al finalizar, se procedió a la interceptación de todos los mecheros que, junto con las diligencias practicadas, se pusieron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.